iPhone X kullanıcılarını üzecek iOS 17 iddiası

Apple haziranda WWDC 2023'ü yapacak. Bu kapsamda tanıtılması beklenen iOS 17 her telefona gelmeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:06
iPhone X kullanıcılarını üzecek iOS 17 iddiası
Abone Ol google-news

Apple birkaç ay sonra yeni işletim sistemini tanıtacak. iOS 17'nin yanında iPadOS 17'yi de tanıtacak olan Apple, bu noktada bazı kullanıcıları üzebilir. 2017 yılında tanıtılan iPhone X'e ve iPhone 8 serisine iOS 17'nin gelmeyeceği konuşulmaya başlandı. 

BAZI CİHAZLARA YAZILIM DESTEĞİ KESİLİYOR

Apple'ın iPhone desteklerinin bitmesinin yanında bir diğer yanda da iPadOS 17'nin ilk jenerasyon 9.7 inç iPad Pro ve 12.9 inç iPad Pro için gelmeyeceği söyleniyor. 

iOS 17 ise bazı yenilikleri getirse de aktarıldığı kadarıyla beklentinin düşük tutulması gerekiyor. Çünkü köklü değişiklikler yer almayacak. 

Mark Gurman'ın konu hakkındaki görüşlerine göre Apple xrOS işletim sistemine odaklanmış durumda. Bu Apple Reality Pro karma gerçeklik başlığının işletim sistemi olacak ve ilerleyen dönemde karşımıza daha fazla detay çıkacak.


apple Apple 2023 Apple WWDC 2023 WWDC 2023

İlgili Haberler

Apple, M2 işlemci üretimini bir süre durdurdu

Apple, M2 işlemci üretimini bir süre durdurdu
Yeni güncelleme Apple Watch'ları değiştirecek!

Yeni güncelleme Apple Watch'ları değiştirecek!
Apple, vücut hareketlerinin izlenmesini sağlayan patentler aldı

Apple, vücut hareketlerinin izlenmesini sağlayan patentler aldı

En Çok Okunan Haberler