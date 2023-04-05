iPhone X kullanıcılarını üzecek iOS 17 iddiası
Apple haziranda WWDC 2023'ü yapacak. Bu kapsamda tanıtılması beklenen iOS 17 her telefona gelmeyecek.
Apple birkaç ay sonra yeni işletim sistemini tanıtacak. iOS 17'nin yanında iPadOS 17'yi de tanıtacak olan Apple, bu noktada bazı kullanıcıları üzebilir. 2017 yılında tanıtılan iPhone X'e ve iPhone 8 serisine iOS 17'nin gelmeyeceği konuşulmaya başlandı.
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Apple'ın iPhone desteklerinin bitmesinin yanında bir diğer yanda da iPadOS 17'nin ilk jenerasyon 9.7 inç iPad Pro ve 12.9 inç iPad Pro için gelmeyeceği söyleniyor.
iOS 17 ise bazı yenilikleri getirse de aktarıldığı kadarıyla beklentinin düşük tutulması gerekiyor. Çünkü köklü değişiklikler yer almayacak.
Mark Gurman'ın konu hakkındaki görüşlerine göre Apple xrOS işletim sistemine odaklanmış durumda. Bu Apple Reality Pro karma gerçeklik başlığının işletim sistemi olacak ve ilerleyen dönemde karşımıza daha fazla detay çıkacak.
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