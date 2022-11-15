iPhone kullanıcılarının yaşadığı 'çökme sorunu'

15 Kasım 2022 Salı, 08:06

Yeni yayımlanan güncelleme sonrası sorunlar yaşamaya devam eden iPhone kullanıcıları, şimdi de Safari uygulamasında sorun yaşadıklarını bildirmeye başladılar. Twitter üzerinden yaşadıkları sorunların ekran görüntülerini paylaşan kullanıcılar, Safari üzerinden belirli kelimeleri ya da karakterleri arattıklarında bu aramaları engelleyen bir hatayla karşılaşıyor.

BAZI KELİMELER YAZILMAYA BAŞLANDIĞINDA SAFARİ ÇÖKÜYOR

Bunun da ötesinde Safari arama yapıldığında çöküyor ve kullanılmaz hale geliyor. Yaşanan sorun, Safari'nin arama çubuğuna belirli harfleri yazmaya başladığınızda uygulamanın anında çökmesi olarak kayıtlara geçti.

Bu sorunun iOS 16 güncellemesini indiren kullanıcılarda yaşandığı görüldü.

Yaşanan sorunları bildiren iPhone kullanıcılarının bu sorunlarını test etmek isteyen 9to5Mac editörü, iPhone 14 Pro Max ile bu sorunu test etmeye karar verdi. Safari'yi açtıktan sonra arama çubuğuna 'Wells Fargo' yazmak istediğinde daha 'Wel' yazdığında Safari çöktü.

Yaşanan sorunun tespit edilmesinin ardından MacRumors tarafından da bazı yazılmaya çalışıldığında Safari'yi kullanılmaz hale getiren kelimeler yayınlandı. Bunlar kısaca: Tar, bes, wal, wel, old, sta, pla.

Bunların dışında da tetikleyen bazı kelimeler vardır ancak Apple sorun bildiren iPhone kullanıcılarının sayısının artmasının hemen ardından düzeltme yayınlandı.