iPhone kullanıcılarının beklediği iOS 16.1.1 güncellemesi geldi

10 Kasım 2022 Perşembe, 13:10

Apple'ın kullanıcıların sorun yaşadığını bildirmesi üzerine geliştirdiği ve kısa sürede kullanıma açtığı iOS 16.1.1'in resmi olarak hangi hataları düzellttiği açıklanmadı. Ancak bazı tahminler var.

iOS 16.1.1 İLE SORUNLAR ÇÖZÜLECEK Mİ?

Bir önceki güncelleme notlarında yer alan silinen yazışmaların Mesajlar’daki yazışma listesinde görünmesi, Dynamic Island içeriğinin Ulaşılabilirlik kullanılırken kullanılamaması ve VPN uygulaması kullanılırken CarPlay’in bağlanamaması gibi sorunların çözüldüğü zaten biliniyor.

iOS 16.1.1 ile WiFi bağlantısının kopması ya da bağlanmaması gibi başlıca sorunların ortadan kalkması bekleniyorken, bir diğer yandan da kamera ve ekran tarafında yaşanan önemli sorunların çözüme kavuşması isteniyor.