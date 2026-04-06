Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tiktok, 175 milyonun üzerinde videoyu platformdan kaldırdı

6.04.2026 17:52:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
TikTok, 2025 yılının ekim-aralık dönemine ait Topluluk Kuralları Uygulama Raporu'nun sonuçlarını paylaştı.

Tiktok, geçen yıl dördüncü çeyrekte dünya genelinde topluluk kurallarını ihlal ettiği belirlenen 175 milyon 302 bin 85 videoyu platformundan kaldırdı.

İçerik denetim teknolojileriyle dikkati çeken TikTok, ihlal içeren içeriklerin neredeyse tamamını (yüzde 99,1) kullanıcı bildirimi olmadan tespit etti. İçeriklerin yüzde 93,4'ü 24 saat içinde platformdan kaldırıldı.

Türkiye özelinde TikTok, ekim-aralık döneminde toplam 3 milyon 20 bin 841 videoyu topluluk kurallarını ihlal gerekçesiyle yayından kaldırdı. Türkiye'deki içeriklerin tamamına yakını (yüzde 99,9) proaktif olarak tespit edilirken, yüzde 98,4'ü 24 saat içinde platformdan kaldırıldı.

Image

Platformun yaş sınırlamalarına uyumunu sağlamak amacıyla kullanıcı bazlı kontroller artırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 13 yaş altı olduğu tespit edilen 23 milyon 875 bin 879 hesap topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle silindi.

Canlı yayınlarda da içerik denetim sistemlerini kullanan şirket, topluluk kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 42 milyondan fazla canlı yayını sonlandırdı.

Temmuz-eylül döneminde reklam politikalarına aykırı hareket eden reklamverenlere yönelik denetimler kapsamında da 13 milyonun üzerindeki reklam, politikaların ihlal edilmesi nedeniyle platformdan kaldırıldı. İhlallerin büyük çoğunluğu, doğrudan hesap düzeyinde alınan aksiyonların sonucunda gerçekleşti.

İlgili Konular: #TikTok #mobil uygulamalar #TikTok hesabı

İlgili Haberler

