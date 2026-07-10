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iPhone'lara özel olan Google Chrome özelliği Android cihazlara geliyor

iPhone'lara özel olan Google Chrome özelliği Android cihazlara geliyor

10.07.2026 22:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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iPhone'lara özel olan Google Chrome özelliği Android cihazlara geliyor

Google Chrome'un iOS'a özel olarak sunduğu 'geri düğmesi' artık Android cihazlar için de sunuluyor.
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Google Chrome'un iOS sürümü için iPhone'lara sunulan özel geri düğmesi, nihayet Android cihazlar için de sunulmaya başlandı. Yeni güncelleme ile sunulan geri düğmesine ek olarak üç noktadaki kısma 'site kontrolleri' özelliği de eklendi.

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Buna ek olarak uygulamayı ana ekrana ekle seçeneği 'yükle ve kısayol oluştur' olarak değiştirildi.

Chrome'un Android tarafında sunduğu özel bir sürü özellik de bulunuyor. Hatta iOS'a kıyasla yeni özellikleri sunması Android tarafta daha sıklıkla karşılaştığımız bir şey oluyor.

İlgili Konular: #iphone #android #Google chrome

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