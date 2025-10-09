iPhone'larda WhatsApp için yeni tasarıma geçiliyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025
iPhone'ların yenilenen arayüz tasarımına bağlı olarak WhatsApp da güncelleniyor.

Apple'ın yeni tanıttığı Liquid Glass tasarımı iPhone'ların ve diğer Apple cihazlarının arayüzünü değiştirmişti. Buna bağlı olarak uygulamalar da iPhone'lar özelinde bu tasarıma geçiyor. WhatsApp'ın bu yeni arayüze uygun şekilde güncellenecek olması uygulamanın büyük görsel değişikliklerinden biri olacak.

WhatsApp, iOS 26 ile güncellenmiş iPhone'larda tamamıyla yenilenecek. 

Uygulamanın son beta sürümünü yükleyen kullanıcılar tasarımsal değişikliği fark ettiler. Uygulama yenilenecek arayüz ile yarı saydam ve katmanlı bir dokuya kavuşacak. 

Uygulamanın beta sürümü şu şekilde paylaşıldı:

