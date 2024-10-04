iPhone sevdası 6 milyon liradan etti: 3 kardeşin 'kredi' vurgunu

Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:11

Güncelleme: 04.10.2024 - 11:11

Merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi’nde bulunan bir telefoncu dükkanı işleten A.T.K. (19), A.K. (27) ve E.K. (29), iPhone’nun son model telefonunu almak için kendilerine gelen müşterileri kredi bahanesiyle kandırdı.

3 şüpheli, alışveriş için ulaşan 12 ayrı müşteriye, ödeme kolaylığı bahanesiyle ’Kredi kartı ile ödeme yapma, bizim anlaşmalı bankalarımız var, sıfır faizli kredi ile sana taksitli kredi çekelim, bu şekilde taksitle ödeme yaparsın’ kredi kartı bilgilerini kopyalayıp kendi hesaplarına toplamda 6 milyon lira para aktardılar.

Bir süre bekleyen müşteriler telefonların gelmemesi üzerine iş yeri sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Dolandırıldıklarını anlayan müşteriler, 3 şüpheliyi polise bildirdi.

ISPARTA’DA YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin kardeş olduklarını ve Isparta’ya kaçtıklarını tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu Isparta’da düzenlenen operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin kaldıkları adreste çok sayıda döviz, ziynet eşya ve telefon ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözlatına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.