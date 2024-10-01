Katlanabilir yapıdaki iPhone hakkında yeni ayrıntılar
Katlanabilir ekranlı iPhone'ların prototipleri üretildi ancak bunlar henüz Apple'ın beklentilerini karşılamadı.
Apple'dan uzun bir süredir katlanabilir ekrana sahip bir iPhone tanıtması bekleniyor. Bir geliştirdiği bir vazgeçtiği söylenen bu katlanabilir iPhone'larla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre yeni iPhone için prototipler üretiliyor ancak Apple'ın isteklerini karşılayacak bir tasarım daha yapılmış değil.
KATLANABİLİR EKRANLI iPHONE'LAR NE ZAMAN ÇIKAR?
Bu sorunun cevabını vermek çok zor olsa da alınan patentler ve iPhone'un prototiplerinin geliştirilmesi telefonun birkaç yıl içinde karşımıza çıkacağına işaret ediyor.
Daha önce bu yeni iPhone'un Apple'ın istediği ekran özelliklerine sahip olmaması sebebiyle geliştirimesinin durdurulduğu iddia edilmişti.
Mark Gurman'a göreyse katlanabilir ekranli iPhone prototiplerinde ekranlarda göze çarpan kırışıklıklar var. Haliyle kullanımı da olmusuz etkileyecek olan bu durumun düzelmeden telefonun karşımıza çıkması pek mümkün görünmüyor.
Apple, ekran ve menteşe sorunlarını çözerse, katlanabilir ekranlı iPhone'ları görebileceğiz.
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