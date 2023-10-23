Yayınlanma: 23.10.2023 - 16:08

Güncelleme: 23.10.2023 - 16:08

Apple, iOS 17 güncellemesiyle birlikte Mesajlar uygulamasına yeni özellikler ekledi ve arayüz tasarımını güncelleyerek daha temiz bir görünüm sundu. Bu değişiklikler, kullanıcıların konumlarını daha kolay ve kapsamlı bir şekilde paylaşmalarını sağlıyor.

iOS 17'nin getirdiği yeni Mesajlar özelliği sayesinde, artık buluşma planları yaparken arkadaşlarınıza veya ailenize tam konumunuzu paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda, arkadaşlarınızdan da konum bilgisi talep edebilir ve böylece birbirinizi takip edebilirsiniz. Peki iPhone'da mesajlar uygulamasında konum nasıl paylaşılır?

IPHONE'DA MESAJLAR UYGULAMASINDA KONUM NASIL PAYLAŞILIR?



Bu yeni özellikle, bir saat boyunca, gün sonuna kadar veya süresiz olarak konumunuzu paylaşmanıza olanak tanır. Ve paylaşımı dilediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Ayrıca, belirli bir konumda bir iğne bırakarak belirli bir yere gitmeyi planladığınızda bu bilgiyi de paylaşabilirsiniz. Konum paylaştığınızda, bu bilgi sohbet penceresindeki normal mesajlar gibi görüntülenir.

Konumunuzu paylaşmak için iOS 17'deki adımlar oldukça basittir:

Mesajlar uygulamasında bir konuşma açın. Metin giriş alanının solundaki + düğmesine dokunun. Açılan dikey menüden "Konum" seçeneğine dokunun. Mesajlar uygulamasına konum erişim izni verin: "Bir Kez İzin Ver" veya "Uygulamayı Kullanırken İzin Ver" seçeneklerinden birini seçin. Geçerli konumunuzu gösteren bir harita görünecektir. Paylaşmak istiyorsanız "Paylaş" düğmesine dokunun ve ne kadar süreyle paylaşacağınızı seçin: "Süresiz," "Gün Sonuna Kadar," veya "Bir Saatliğine." Alternatif olarak, görüştüğünüz kişinin konumunu istemek için "İstek" seçeneğine dokunun. Mesajı göndermek için metin giriş alanındaki mavi ok simgesine dokunun.

Konumunuzu birine gönderdiğinizde, o kişi harita üzerinde nerede olduğunuzu görebilir. Ayrıca, belirli bir süre boyunca paylaştığınız konum bilgisi, "Kişiler" bölümünün altındaki "Bul" uygulamasında da sizi takip etmelerini sağlar.

Eğer birinin konumunu talep ederseniz, kabul etmelerini beklemeniz gerekecektir. Onaylandığında, bu kişiyi harita üzerinde görebilir ve "Kişiler" bölümündeki "Bul" uygulamasında da bulabilirsiniz.

iOS 17 ile birlikte Mesajlar'ın arayüzü ve kullanıcı deneyimi de değişmiş olabilir, ancak artık daha özelleştirilebilir. Örneğin, iMessage uygulamalarınızı düzenleyebilir ve iMessage çıkartma paketlerini doğrudan uygulama içinden yönetebilirsiniz. Bu güncelleme, kullanıcıların konum paylaşımını daha kolay ve kullanışlı hale getirerek iletişim deneyimini zenginleştiriyor.