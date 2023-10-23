iPhone şarjı azaldığında Siri'nin sesli uyarı vermesi nasıl ayarlanır?
iPhone telefonlarda şarj azaldığında Siri kullanıcıyı uyarabiliyor. Birçok kişinin bilmediği bu özelliği etkinleştirmek için yapmanız gereken bazı adımlar bulunuyor. Peki iPhone şarjı azaldığında Siri'nin sesli uyarı vermesi nasıl ayarlanır?
Birçok iPhone kullanıcısı için, telefonlarının pilinin aniden tükenmesi sinir bozucu bir sorun olabilir. Pil seviyesi düşmeye başladığında genellikle görsel uyarılar alırız, ancak ekran kapalıysa veya telefondan uzaklaşmışsak bu uyarıları kaçırmamız olasıdır. İşte bu tür durumları önlemek ve Siri'nin pil seviyesi düştüğünde sizi sesli olarak uyarabilmesini sağlamak için atabileceğiniz bazı adımlar bulunuyor. Peki iPhone şarjı azaldığında Siri'nin sesli uyarı vermesi nasıl ayarlanır?
IPHONE ŞARJI AZALDIĞINDA SIRI'NİN SESLİ UYARI VERMESİ NASIL AYARLANIR?
Kestirmeler Uygulamasını Açın: İlk olarak, iPhone'unuzda Kestirmeler uygulamasını açın.
Otomasyonları Ayarlayın: Ekranın alt kısmındaki "Otomasyon" sekmesine dokunun, ardından sağ üst köşedeki "+" düğmesine tıklayın.
Kişisel Otomasyon Oluşturun: "Kişisel Otomasyon Oluştur" seçeneğine dokunun.
Pil Seviyesini Seçin: Aşağı kaydırın ve "Pil Seviyesi"ni seçin.
Pil Seviyesi Eşik Değerini Belirleyin: "50'nin Altına Düşerse" seçeneğine dokunun ve almak istediğiniz pil seviyesini ayarlayın. Ardından "İleri" seçeneğine tıklayın.
Siri ile Konuşma Ekleme: "Eylem Ekle" seçeneğine dokunun, ardından açılan arama çubuğuna "Konuş" yazın.
Metin Konuş: "Metin Konuş" seçeneğine dokunun. Siri'nin söylemesini istediğiniz metni yazın ve ardından "İleri" seçeneğine tıklayın.
Ses Değişkenlerini Ayarlayın (İsteğe Bağlı): İsterseniz, Siri'nin sesini özelleştirmek için çeşitli değişkenleri ayarlayabilirsiniz. Bunun için mavi şevrona dokunun.
Önizleme ve Kaydetme: Siri'nin metni nasıl seslendireceğini dinlemek için "Oynat" simgesine dokunun. Memnunsanız, "İleri" seçeneğine tıklayın.
Otomasyonu Ayarlayın: Son ekranda, "Çalıştırmadan Önce Sor" seçeneğini KAPALI konuma getirin. Açılan pencerede seçiminizi onaylamak için "Sorma" seçeneğine tıklayın, ardından "Bitti" seçeneğine dokunun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin konuştuğu çift reklam panolarında!
- Yargı dizisinde sürpriz ayrılık…
- ‘İlk kez bu denli…’
- MHP'li kaynaklar Cumhuriyet'e açıkladı
- O hissede büyük vurgun işte böyle yapılmış...
- Emeklilik sistemi ve maaş bağlanma oranı değişiyor
- 'Şeyh'e bağlanan milli eğitim müdürü!
- Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
- 'Hapistekiler herkesten önce öğrenmiş!'
- AFAD'dan 'Marmara' uyarısı