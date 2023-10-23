Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:59

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:59

Birçok iPhone kullanıcısı için, telefonlarının pilinin aniden tükenmesi sinir bozucu bir sorun olabilir. Pil seviyesi düşmeye başladığında genellikle görsel uyarılar alırız, ancak ekran kapalıysa veya telefondan uzaklaşmışsak bu uyarıları kaçırmamız olasıdır. İşte bu tür durumları önlemek ve Siri'nin pil seviyesi düştüğünde sizi sesli olarak uyarabilmesini sağlamak için atabileceğiniz bazı adımlar bulunuyor. Peki iPhone şarjı azaldığında Siri'nin sesli uyarı vermesi nasıl ayarlanır?

IPHONE ŞARJI AZALDIĞINDA SIRI'NİN SESLİ UYARI VERMESİ NASIL AYARLANIR?

