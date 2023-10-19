iPhone 15 ile nasıl başka bir cihaz şarj edilir? iPhone 15 ile Apple Watch, AirPods veya başka bir iPhone nasıl şarj edilir?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:00

Apple, yeni iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri ile beklenmedik bir dönüş yaptı ve bu modellerde Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktasını tercih etti. Bu değişiklik, kullanıcılarına şarj ve veri aktarımı konularında yeni olanaklar sunuyor.

Artık iPhone 15 kullanıcıları, iPhone'larını AirPods veya Apple Watch gibi diğer Apple cihazlarını doğrudan şarj etmek için kullanabilecekler. Pil sorunları yaşandığında, şarj cihazına ulaşmanıza gerek kalmadan, iPhone 15'inizin gücünü bu diğer cihazlara aktarabileceksiniz.

Peki iPhone 15 ile Apple Watch, AirPods veya başka bir iPhone nasıl şarj edilir?

Bu yenilikle birlikte, iPhone 15 sahipleri, aynı model bir iPhone 15 ile cihazlarını paylaşmanın bir avantajına da sahipler. İki iPhone 15 birbirine takıldığında, bu akıllı telefonlar birbiriyle iletişim kuruyor ve hangi cihazın pilinin daha düşük olduğunu belirliyor. Daha sonra, diğer iPhone'unun pili doluysa, pil gücünü aktararak arkadaşlarınızın iPhone'larını şarj etme olanağını sunuyor.

Ancak, iPhone 15 ile diğer cihazları şarj ederken dikkate almanız gereken birkaç önemli nokta var. Şarj gücü, 4,5 W ile sınırlıdır, bu nedenle daha büyük cihazları hızla şarj etmek için uygun değildir. Bu özellik özellikle küçük aygıtlar için uygundur.