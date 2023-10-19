iPhone 15'lerde pilin yüzde 80'den fazla şarj olması nasıl önlenir?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 15:53

Güncelleme: 19.10.2023 - 15:53

Apple'ın yeni iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri, akıllıca bir pil yönetimi özelliği sunarak kullanıcılarına pil sağlığını koruma olanağı sunuyor. Bu özellik, aygıtların her zaman yüzde 80'in üzerinde şarj olmasını engellemeye yardımcı oluyor.

Yeni ayar, iPhone'larda daha önce bulunan "Optimize Edilmiş Pil Şarjı" özelliğinden ayrı bir seçenek olarak sunuluyor. Bu yeni pil sağlığı ayarı, kullanıcının günlük şarj alışkanlıklarını öğrenerek, cihazın şarjını %80 sınırını aşmayacak şekilde akıllıca yönlendiriyor. Yani, bu özellik etkinleştirildiğinde, iPhone hiçbir zaman pilinin yüzde 80 seviyesini aşacak şekilde şarj olmuyor.

Yüzde 80 pil şarjı sınırı ayarlama adımları:

Ayarlar uygulamasını açın. Pil -> Pil Sağlığı ve Şarj seçeneklerine dokunun. "Şarj Optimizasyonu" seçeneğine dokunun. Etkinleştirmek için "yüzde 80 Sınır" seçeneğine dokunun. Aksi takdirde, "Optimize Edilmiş Pil Şarjı" veya "Hiçbiri" seçeneklerini tercih edebilirsiniz.

Optimize Edilmiş Pil Şarjı gibi, yüzde 80 sabit sınırı da pilin tam şarj süresini kısaltarak iPhone pilinin ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.

Ayrıca, iPhone 15 ile, akıllı telefonunuzun pilinin döngü sayısını izleme olanağınız bulunuyor. Bu özellik, pil sağlığını uzun vadede korumak için kullanıcıların pil kullanım alışkanlıklarını anlamalarına yardımcı oluyor.

Apple'ın bu yeni pil yönetimi özellikleri, kullanıcıların iPhone'larını daha uzun bir süre boyunca sorunsuz bir şekilde kullanabilmelerini sağlıyor. Pil ömrünün korunması, cihazın daha uzun süre boyunca yüksek performansla çalışmasına katkı sağlıyor.