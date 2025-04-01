iPhone'lar için iOS 18.4 yayınlandı! Neler geldi?

Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:24

Güncelleme: 01.04.2025 - 17:24

Apple'ın yeni iOS 18.4 güncellemesinde kullanıcılara sunduğu bazı yenilikler var. Apple Intelligence öncelikli bildirimleri devreye alan Apple, bu güncelleme ile en önemli bildirimleri ilk gösteren yeni bir özellik sunmuş oluyor. Özellik varsayılan olarak kapalı geliyor, eğer kullanıcı istiyorsa açabiliyor.

Görsel Zeka artık iPhone 16'da değil, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için de genişletildi. Yeni iPhone'larla gelen Eylem Düğmesi artık iPhone 16'daki Kamera Kontrolüne alternatif olan Görsel Zekayı etkinleştirme özelliğine de sahip.

Denetim Merkezi'nde yeni Apple Intelligence bölümünün yanı sıra Siri'yi etkinleştirme ve Görsel Intelligence'ı kullanma konusunda yeni seçenekler sunuluyor.

Apple Intelligence için yeni dil desteği olarak; Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce (Brezilya), İspanyolca, Japonca, Korece, Çince (Basitleştirilmiş) ve Singapur ve Hindistan için yerelleştirilmiş İngilizce sunulmaya başlandı.

Bunun yanında yeni emojilere ek olarak, bir Vision Pro kulaklığınız varsa iOS 18.4'ü yükledikten sonra otomatik olarak iPhone'unuzda görünecektir.

Türkiye'de olmayan Apple News+ aboneleri için tarifler, restoran incelemeleri, sağlıklı beslenme ipuçları ve mutfak araç gereçlerinin bulunduğu yeni bir Yemek bölümü eklendi.

Yeni ortam müzziklerine ek olarak kamera ve mikrofon gösterge ışıkları artık iPhone menü çubuğunun sol tarafında yer alıyor ve Fotoğraflar uygulamasında, diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan veya hiçbir albümde olmayan görseller de dahil olmak üzere kitaplığınızı düzenlemek için yeni filtreler bulunuyor.