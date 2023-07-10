En ucuz iPhone hangi ülkede satılıyor? En pahalı iPhone hangi ülkede satılıyor? iPhone yurtdışında en ucuz nerede? En ucuz iPhone 14 Pro Max hangi ülkelerde var?
Apple, Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla 6. zammını yaptı. Apple marka ürünlere gelen zam sonrasında uygun fiyatlı iPhone almak isteyenler araştırmalara başladı. Dünyada en ucuz iPhone 14'ün nerede olduğu ve en pahalı iPhone 14'ün nerede olduğu merak ediliyor. Peki, En ucuz iPhone hangi ülkede satılıyor? En pahalı iPhone hangi ülkede satılıyor? iPhone yurtdışında en ucuz nerede? En ucuz iPhone 14 Pro Max hangi ülkelerde var?
Apple, Türkiye'de satılan birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde çok sayıda ürünün fiyatında artış yapıldığı görüldü. KDV oranlarında yapılan artış sonrası Apple Türkiye son dakika zam kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı tutar olarak belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Peki, En ucuz iPhone hangi ülkede satılıyor? En pahalı iPhone hangi ülkede satılıyor? iPhone yurtdışında en ucuz nerede? En ucuz iPhone 14 Pro Max hangi ülkelerde var? İşte ayrıntılar...
DÜNYADA EN UCUZ VE EN PAHALI İPHONE 14 NEREDE?
Çin - 858 Dolar
ABD - 875 Dolar
Japonya - 877 Dolar
Hong Kong - 880 Dolar
Tayvan - 906 Dolar
Kanada - 921 Dolar
Birleşik Arap Emirlikleri - 926 Dolar
Malezya - 929 Dolar
Avustralya - 930 Dolar
Tayland - 962 Dolar
Hindistan - 970 Dolar
Singapur - 977 Dolar
Yeni Zelanda - 998 Dolar
Filipinler - 1014 Dolar
Norveç - 1026 Dolar
İsviçre - 1036 Dolar
Birleşik Krallık - 1059 Dolar
Lüksemburg - 1071 Dolar
Avusturya - 1085 Dolar
Almanya - 1085 Dolar
İspanya - 1096 Dolar
Fransa - 1107 Dolar
Belçika - 1107 Dolar
Hollanda - 1107 Dolar
İrlanda - 1118 Dolar
İtalya - 1118 Dolar
Portekiz - 1129 Dolar
Finlandiya - 1129 Dolar
İsveç - 1153 Dolar
Meksika - 1200 Dolar
Danimarka - 1211 Dolar
Çek Cumhuriyet - 1217 Dolar
Polonya - 1257 Dolar
Macaristan - 1326 Dolar
Brezilya - 1538 Dolar
Türkiye - 1818 Dolar
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