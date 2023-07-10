En ucuz iPhone hangi ülkede satılıyor? En pahalı iPhone hangi ülkede satılıyor? iPhone yurtdışında en ucuz nerede? En ucuz iPhone 14 Pro Max hangi ülkelerde var?

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2023 Pazartesi, 12:50
<p><strong>Apple</strong>, Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla 6. zammını yaptı. Apple marka ürünlere gelen zam sonrasında uygun fiyatlı iPhone almak isteyenler araştırmalara başladı. Dünyada en ucuz iPhone 14'ün nerede olduğu ve en pahalı iPhone 14'ün nerede olduğu merak ediliyor. Peki, <strong>En ucuz iPhone hangi ülkede satılıyor? En pahalı iPhone hangi ülkede satılıyor? iPhone yurtdışında en ucuz nerede? En ucuz iPhone 14 Pro Max hangi ülkelerde var?</strong></p>

Apple, Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla 6. zammını yaptı. Apple marka ürünlere gelen zam sonrasında uygun fiyatlı iPhone almak isteyenler araştırmalara başladı. Dünyada en ucuz iPhone 14'ün nerede olduğu ve en pahalı iPhone 14'ün nerede olduğu merak ediliyor. Peki, En ucuz iPhone hangi ülkede satılıyor? En pahalı iPhone hangi ülkede satılıyor? iPhone yurtdışında en ucuz nerede? En ucuz iPhone 14 Pro Max hangi ülkelerde var?

<p>Apple, Türkiye'de satılan birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde çok sayıda ürünün fiyatında artış yapıldığı görüldü. KDV oranlarında yapılan artış sonrası Apple Türkiye son dakika zam kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı tutar olarak belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Peki, <strong>En ucuz iPhone hangi ülkede satılıyor? En pahalı iPhone hangi ülkede satılıyor? iPhone yurtdışında en ucuz nerede? En ucuz iPhone 14 Pro Max hangi ülkelerde var?</strong> İşte ayrıntılar...</p> <p><strong>DÜNYADA EN UCUZ VE EN PAHALI İPHONE 14 NEREDE?</strong></p> <p>Çin - 858 Dolar</p> <p>ABD - 875 Dolar</p> <p>Japonya - 877 Dolar</p>

Apple, Türkiye'de satılan birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde çok sayıda ürünün fiyatında artış yapıldığı görüldü. KDV oranlarında yapılan artış sonrası Apple Türkiye son dakika zam kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı tutar olarak belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Peki, En ucuz iPhone hangi ülkede satılıyor? En pahalı iPhone hangi ülkede satılıyor? iPhone yurtdışında en ucuz nerede? En ucuz iPhone 14 Pro Max hangi ülkelerde var? İşte ayrıntılar...

DÜNYADA EN UCUZ VE EN PAHALI İPHONE 14 NEREDE?

Çin - 858 Dolar

ABD - 875 Dolar

Japonya - 877 Dolar

<p>Hong Kong - 880 Dolar</p> <p>Tayvan - 906 Dolar</p> <p>Kanada - 921 Dolar</p>

Hong Kong - 880 Dolar

Tayvan - 906 Dolar

Kanada - 921 Dolar

<p>Birleşik Arap Emirlikleri - 926 Dolar</p> <p>Malezya - 929 Dolar</p> <p>Avustralya - 930 Dolar</p>

Birleşik Arap Emirlikleri - 926 Dolar

Malezya - 929 Dolar

Avustralya - 930 Dolar

<p>Tayland - 962 Dolar</p> <p>Hindistan - 970 Dolar</p> <p>Singapur - 977 Dolar</p>

Tayland - 962 Dolar

Hindistan - 970 Dolar

Singapur - 977 Dolar

<p>Yeni Zelanda - 998 Dolar</p> <p>Filipinler - 1014 Dolar</p> <p>Norveç - 1026 Dolar</p>

Yeni Zelanda - 998 Dolar

Filipinler - 1014 Dolar

Norveç - 1026 Dolar

<p>İsviçre - 1036 Dolar</p> <p>Birleşik Krallık - 1059 Dolar</p> <p>Lüksemburg - 1071 Dolar</p>

İsviçre - 1036 Dolar

Birleşik Krallık - 1059 Dolar

Lüksemburg - 1071 Dolar

<p>Avusturya - 1085 Dolar</p> <p>Almanya - 1085 Dolar</p> <p>İspanya - 1096 Dolar</p>

Avusturya - 1085 Dolar

Almanya - 1085 Dolar

İspanya - 1096 Dolar

<p>Fransa - 1107 Dolar</p> <p>Belçika - 1107 Dolar</p> <p>Hollanda - 1107 Dolar</p>

Fransa - 1107 Dolar

Belçika - 1107 Dolar

Hollanda - 1107 Dolar

<p>İrlanda - 1118 Dolar</p> <p>İtalya - 1118 Dolar</p> <p>Portekiz - 1129 Dolar</p>

İrlanda - 1118 Dolar

İtalya - 1118 Dolar

Portekiz - 1129 Dolar

<p>Finlandiya - 1129 Dolar </p> <p>İsveç - 1153 Dolar</p> <p>Meksika - 1200 Dolar</p> <p>Danimarka - 1211 Dolar</p> <p>Çek Cumhuriyet - 1217 Dolar</p> <p>Polonya - 1257 Dolar </p> <p>Macaristan - 1326 Dolar</p> <p>Brezilya - 1538 Dolar</p> <p>Türkiye - 1818 Dolar</p>

Finlandiya - 1129 Dolar 

İsveç - 1153 Dolar

Meksika - 1200 Dolar

Danimarka - 1211 Dolar

Çek Cumhuriyet - 1217 Dolar

Polonya - 1257 Dolar 

Macaristan - 1326 Dolar

Brezilya - 1538 Dolar

Türkiye - 1818 Dolar

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