Apple, Türkiye'de satılan birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde çok sayıda ürünün fiyatında artış yapıldığı görüldü. KDV oranlarında yapılan artış sonrası Apple Türkiye son dakika zam kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı tutar olarak belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Peki, En ucuz iPhone hangi ülkede satılıyor? En pahalı iPhone hangi ülkede satılıyor? iPhone yurtdışında en ucuz nerede? En ucuz iPhone 14 Pro Max hangi ülkelerde var? İşte ayrıntılar...

DÜNYADA EN UCUZ VE EN PAHALI İPHONE 14 NEREDE?

Çin - 858 Dolar

ABD - 875 Dolar

Japonya - 877 Dolar