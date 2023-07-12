iPhone ekranının üstündeki küçük noktalar ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 12.07.2023 - 10:41

Güncelleme: 12.07.2023 - 10:41

iPhone ekranının üst kısmında yer alan ve çoğu kişinin ne işe yaradığını bilmediği bu noktalar, gizliliğinizin ne zaman ihlal edildiğine dair bir uyarı görevi görüyor.

iPHONE GİZLİLİK İHLALİ OLUYORSA SİZE BİLDİRİYOR

iPhone ekranınızın üst kısmında, öne bakan kamera lensine yakın bir yerde, zaman zaman küçük, renkli noktaların belirdiğini fark etmiş olabilirsiniz. Ancak az kişi bunların ne anlama geldiğini biliyor.

iPhone modelleri, gizliliğinizin ihlal edildiği durumlar için yerleşik uyarı sinyallerine sahip ve bu noktalar kullanıcılara güvenliklerinin risk altında olabileceği konusunda uyarı verebiliyor. Apple durum çubuğu simgeleri olarak da bilinen ve telefon ekranının üst kısmında görünen üç adet renkli 'nokta' bulunuyor.

Chip'te yer alan detaylarda içinde sağa doğru işaret eden beyaz bir ok bulunan mavi nokta, dikkat edilmesi gereken nihai noktadır. Bir uygulama konumunuza erişmeye çalışırken görünür.

Sarı olarak da görünebilen turuncu nokta, cihazınızın mikrofonunun o anda kullanımda olduğu anlamına gelir.

Turuncu nokta ile aynı boyut ve şekildeki yeşil nokta, kameranızın o anda bir uygulama tarafından kullanılmakta olduğu anlamına gelir.

Bu, telefonunuzun ana ekranında uygulamaların yanında görünebilen mavi nokta ile karıştırılmamalıdır. Bu sadece bir uygulamanın yakın zamanda güncellendiği anlamına gelir ve endişe edilecek bir şey değil.

Bu noktalardan birinin görünmesi ancak bir uygulamanın kameranızı, mikrofonunuzu veya konum servislerinizi kullanmasını beklemiyorsanız endişelenmeniz için bir neden olabilir. Hangi uygulamanızın bu özellikleri kullandığını telefonunuzun Kontrol Merkezi'ne girip en üstteki nokta simgesini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca Ayarlar'a girip Uygulama Gizlilik Raporu'nu açarak hangi uygulamaların hassas 'izinlerinizi' ne zaman kullandığına dair çalışan bir günlük görebilirsiniz.