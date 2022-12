Apple, iPhone 14'ten memnun değil! iPhone 15 farklı olacak

29 Aralık 2022 Perşembe, 09:41

Geçtiğimiz aylarda iPhone 14 ailesini tanıtan Apple, bu yıl iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max olmak üzere 4 model duyurmuştu. Ailenin en güçlü 2 üyesi olan iPhone 14 Pro ve Pro Max tahmin edilen satış rakamlarını aşmış ve ailenin en zayıf üyesi iPhone 14’ün satışları da beklenilen seviyede ilerlemişti.

Ailenin ortanca çocuğu olarak bilinen iPhone 14 Plus, garip bir şekilde kimsenin tercih etmediği bir telefon olmuştu. Apple ise Plus modelinin satışları konusunda oldukça endişeli.

PLUS MODELİNİN KADERİNİN BELLİ OLDUĞU SÖYLENİYOR

Webtekno'nun haberine göre kabaca biraz daha büyük bir iPhone 14 olan Plus modeli, pek çok kullanıcıya göre aradaki fiyat farkının hakkını veremedi ve Apple Store’ların depolarında unutuldu. Plus ailesinin geleceği hakkında endişelere sahip olan Apple yönetiminin ise bu modellerle ilgili planlarının az çok belli olduğu iddia edildi. İddianın kaynağı ise Apple konusunda uzman olan Min Chi Kuo’dan başkası değil.

Kuo yaptığı açıklamada Apple’ın 2 stratejik hamleden birini yapmaya hazırlandığını iddia etti. İlk hamle Plus modelini olduğu gibi yani biraz daha büyük ekranı olan bir iPhone 14 olarak bırakarak fiyatını 799 dolara düşürmek (şu anki iPhone 14 fiyatı) olacak. iPhone 14’ün fiyatı ise bu oranda düşecek ve daha büyük ekranlı iPhone 14 almak isteyenler Plus modeline yönelecek. Apple bu hamleyle normal ve lüks telefonlar arasındaki çizgiyi iyice belirginleştirecek.

Diğer bir iddia ise iPhone 14 ve 14 Plus modellerinin fiyatlarının sabit kalacağı ancak iPhone 14 Plus modelinin daha fazla özellik barındıracağı iddiasıydı. Apple bu hamleyi tercih ederse de bu kez normal ve lüks telefonları arasında çizgiyi belirginleştirmek yerine Plus modelini bir ara model olarak sunacak. Pro ve Pro Max modellerindeki bazı özelliklerin ekleneceği iddia edilen Plus modelinin fiyatının sabit kalarak daha ilgi çekici hale getirileceği iddia ediliyor.

iPhone 15 serisinin tanıtılmasına oldukça uzun bir süre var ve Apple’ın Plus modelleri hakkındaki gerçek planları bilinmiyor.