iPhone'lara seslenerek ekran kaydı almak mümkün olacak

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 08:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 08:00

Daha birkaç gün önce iOS 16.4'ün kararlı sürümünü yayınlayan ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan yeni bir hamle geldi. Şirket, iOS 16.5'in ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı. An itibarıyla sadece Apple geliştirici hesabına sahip olan kişiler tarafından kullanılabilen beta sürüm, mevcut haliyle çok büyük yenilikler getirmeyecek gibi görünüyor.

TEST AŞAMASINDA FARK EDİLDİ

Test aşamasında olan iOS 16.5'in şimdilik tespit edilen yeni özellikleri arasında Siri ile ilgili dikkat çeken bir yenilik var. Görünen o ki iPhone sahipleri, iOS 16.5 ile Siri'ye komut vererek, ekran kaydı alabilecekler. Böylelikle bir süredir ekran görüntüsü alabilen Siri, artık ekran kaydı da yapabilecek.

Siri'nin yeni yeteneğini kullanmak oldukça kolay. Hey Siri komutuyla uyandırdığınız sesli asistana "Ekran kaydını başlat" dediğiniz an, ekran kaydı başlayacak. İşlem tamamlandığında ise "Ekran kaydını bitir" demeniz yeterli olacak. Böylelikle işler daha pratik hale gelmiş olacak.

Geliştiricilerin iOS 16.5 ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Ancak şu an için Siri'nin ekran kaydı özelliğinden başka göze çarpan bir yenilik yok. Aslında bu şaşırtıcı değil iOS 16.4 ile zaten yeterince yeni özellik kullanıma sunuldu. Ayrıca bazı sektör kaynaklarına göre Apple, iOS 16.5 ile bu işletim sistemi için final yapacak. Şirket, tüm gücünü haziran ayında tanıtacağı iOS 17'ye harcıyor olabilir.

iOS 16.5'in yeni özelliği işte böyle çalışacak:

