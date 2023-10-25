Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:19

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:19

Apple'ın iOS 17 güncellemesi, StandBy adını taşıyan yeni bir özelleştirilebilir Kilit Ekranı modunu içeriyor. Bu özellik, iPhone kullanıcılarına cihazları şarjdayken veya yan konumdayken kullanabilecekleri bir akıllı ekran sunuyor. StandBy modu, kullanıcılara farklı bilgi ekranlarına hızlı erişim sağlayan bir arayüz sunarak iPhone'un şarj olurken masada, mutfakta veya komodinin üzerinde olduğu gibi uzaktan görülebilen bir cihaz haline gelmesini sağlıyor. Peki iPhone'larda bekleme modunun tasarımı nasıl değiştirilir?

IPHONE'LARDA BEKLEME MODUNUN TASARIMI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?



StandBy Widget'larını Özelleştirme StandBy modu, kullanıcıların ekranı yatay olarak kaydırarak erişebilecekleri üç ekranı içeriyor. İlk ekran, kullanıcıların interaktif widget'larını bulabileceği yerdir. Ekran sola kaydırıldığında ise sırasıyla kullanıcıların fotoğraf kütüphanelerinden resimlerini görebileceği ikinci bir ekran ve büyük bir saat ekranını görebileceği üçüncü ekran karşımıza çıkıyor.

Widget ekranı, yan yana görüntülenen iki etkileşimli widget yığını içerir. Bu yığınlar, Ana Ekran widget'larının geliştirilmiş versiyonları gibidir ve Akıllı Döndürme ve Widget Önerileri gibi aynı seçenekleri sunar.

Birçok widget etkileşimli öğelere sahip olduğundan, örneğin bir Anımsatıcılar listesinde yapılacak işleri işaretlemek mümkündür. Etkileşimli olmayan bir widget'a dokunduğunuzda ise ekranda bir ok göstergesi belirir. Bu ok, sizi ilgili uygulamaya yönlendirir ve yanlışlıkla uygulamanın açılmasını önler.

Widget yığınını özelleştirmek istediğinizde, yığına uzun bir dokunuş yapmanız yeterlidir. Face ID ile kilidi açtıktan sonra yığın ekranın ortasına yerleştirilir. Sol üst köşede bulunan + düğmesini kullanarak yığına yeni bir widget ekleyebilir ve sağdaki düğmelerle Akıllı Döndürme ve Widget Önerileri'ni kolayca açıp kapatabilirsiniz.

Apple'ın iOS 17 güncellemesi, iPhone kullanıcılarına daha özelleştirilebilir bir Kilit Ekranı deneyimi sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar cihazlarını farklı ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirebilir ve bu akıllı ekranı daha etkili bir şekilde kullanabilirler.