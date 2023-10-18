iOS 17.1 gelişticiler için beta olarak sunuldu! Neler sunuyor?

Apple'ın sorunları çözmesi beklenen iOS 17.1 sürümü için gün sayılırken, geliştiriciler için beta sürümü yayınlandı. Peki, bu sürümde neler var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 00:00
iOS 17.1 gelişticiler için beta olarak sunuldu! Neler sunuyor?
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Apple'ın hem yazılım hem de iPhone 15 tarafında bir süredir başı dertte. iPhone 12'ler odağında yasakla bile karşı karşıya gelen Apple, yeni güncellemesinin onay almasıyla bunu çözdü. Öte yandan iPhone 15'lerde yaşanan bazı sorunlar iOS 17'nin yeni sürümünün merakla beklenmesine neden oluyor. 

iOS 17.1 GÜNCELLEMESİYLE iPHONE'LARA NELER GELECEK?

iOS 17.1'in geliştiriciler için test süreçleri başladı ve yayınladı. 

Peki bu sürümde neler sunuluyor? 

AirDrop ile transfer seçeneğinin artık fiziksel yakınlık gerektirmediği yeni bir versiyonun geldiği deneme sürümünde aynı zamanda iPhone 15'lerdeki yazılımsal sorunlar aşılıyor. Örneğin iPhone 15 Pro'da kamera ve el fenerinin yanlışlıkla açılmasının önüne geçiliyor. 

Dynamic Island tarafında da yeni bir el feneri göstergesi geliyor.

Kilit ekranında, şarkıları, albümleri, çalma listelerini ya da sanatçılar ve daha fazlasını doğrudan favorilere ekleme seçeneği yer almaya başladı.

watchOS 10.1 güncellemesini yükleyebilen Apple Watch'lara ve iOS 17.1 gelecek iPhone'larda artık NameDrop özelliği kullanılabilir olacak.


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