iPhone 15'i iOS 17'ye yükseltirken Apple logosuna takıldıysanız ne yapmalısınız?

Yayınlanma: 22.09.2023 - 15:35

Güncelleme: 22.09.2023 - 15:35

Apple, iOS17 yükseltme deneyimini etkileyebilecek bir iOS 15 hatası keşfetti ve bu sorunun iPhone 15 ve iPhone 15 Pro kullanıcılarını etkileyebileceğini bildirdi. Sorun, veri aktarımı sırasında yeni iPhone'un Apple logosu ekranında takılı kalmasına neden olabiliyor.

Sorunun nedeni, iOS 17 önceden yüklenmiş olarak gelen iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinden kaynaklanıyor. Ancak bu, diğer iPhone kullanıcılarını da etkileyebilir.

iOS 17 HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu hatayla karşılaşan kullanıcılar için Apple, cihazı kurtarmak için DFU (Device Firmware Update) modunu kullanmalarını tavsiye ediyor. Bu işlem, bir bilgisayarla iPhone'un bağlantı kurulduğunda gerçekleştirilir ve ardından iTunes veya Finder aracılığıyla cihazın geri yüklenmesini sağlar. Bu işlemin ardından kurulum tekrar başlatılabilir.

Ancak, bu sorunu yaşamamak için iPhone 15 veya iPhone 15 Pro'ya yükseltme yapmadan önce verilerin yedeklenmesi ve daha eski bir iPhone modeline yükseltme yapılıyorsa iCloud Yedekleme'nin kullanılması önerilmektedir. Bu sayede veriler güvenli bir şekilde aktarılabilecek ve yeni iPhone'un kurulumu tamamlanabilecektir.

Apple, bu sorunu düzeltmek için çalışıyor ve bir yazılım güncellemesi yayınlayarak bu hatayı gidermeyi planlıyor. Ancak şu an için bu hatayı yaşamamak için yedekleme önlemlerini almanın daha güvenli bir yol olduğunu belirtiyor.