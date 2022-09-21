iPhone'lardaki uydu bağlantısı özelliği Samsung'lara geliyor

21 Eylül 2022 Çarşamba, 18:52

Apple'ın iPhone 14 serisi ile karşımıza çıkarttığı uydu bağlantısı başka şirketlerin de ilgisini çekmeye başladı. Bu minvalde Samsung da çalışmalara başladı. Uydu üzerinden acil SOS bağlantı sağlayan özellik daha önce de Huawei Mate 50'ye gelmişti.

Samsung da uydu bağlantısını cihazlarına getirecek

Uydu bağlantısı özelliğinin öncelikle hangi Samsung cihaz ile sunulacağı henüz bilinmiyor ancak 2023 yılındaki gelişmelere ve tanıtılması beklenen cihazlara göre detaylar belli olacak.

Samsung'un Galaxy S23 cihazı yolda olduğu için özelliğin ilk bu telefonda karşımıza çıkması bekleniyor ancak kesin değil. Eğer bu cihazla gelmezse katlanabilir cihazlarından biriyle ya da Galaxy S24 modeliyle bu özelliği görebiliriz.