iPhone'ları 'şarj cihazı olmadan' satan Apple'a 19 milyon dolar para cezası
Brezilya'da bir mahkeme, iPhone kutu içeriğinde şarj cihazı bulundurmayan Apple'a 19 milyon dolar para cezası kesti. Apple karara itiraz edeceğini söylerken, yıllardır devam eden tartışmaların nasıl son bulacağı merak konusu oldu.
ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç yıl önce bir karar aldı ve iPhone kutu içeriğinden şarj cihazını kaldırdı. Bu karar doğrultusunda yeni bir iPhone satın almak isteyen kullanıcının, ekstra ödeme yaparak bir de şarj cihazı alması gerekti.
Bu karar, bazı ülkelerde ciddi tartışmalara yol açtı ve hatta Apple'a para cezası kesildiği zamanlar bile oldu.
WebTekno'nun haberine göre; şimdi ise Apple'ın bu kararı, bir kez daha davalık oldu. Brezilya otoriteleri, Apple'ın bu noktada "dayatma" yaptığını ileri sürdüler ve şirkete para cezası kestiler.
Sao Paulo'daki mahkemeden çıkan karara göre Apple, 19 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Ayrıca ülkeye gönderilecek sonraki partilerde şarj cihazı olması gerektiği belirtildi.
APPLE, KARARA İTİRAZ EDECEK
Apple'a göre kutu içeriğinin sadeleştirilmesinin esas nedeni, karbon emisyonunu düşürmek. Yani şirket, çevresel nedenleri ileri sürerek bu kararı aldı. Ancak Brezilya, durumun böyle olduğuna pek de inanmıyor.
Zira mahkeme kararında "Bir 'yeşil girişim' gerekçesiyle, davalının tüketiciye, daha önce ürünle birlikte tedarik edilen şarj cihazı adaptörlerini satın almaya zorluyor" ifadelerine yer veriliyor. Apple tarafından yapılan açıklamada ise kararın doğru olmadığı ve itiraz edileceği belirtildi.
SÜRTÜŞME İLK DEĞİL
Brezilya, geçen dönemlerde de benzer adımlar attı. Brezilyalı tüketiciyi koruma otoriteleri, iPhone kutularında şarj cihazı olması gerektiğini savunuyor. Bu konuda daha önce de Apple'a ceza kesen mahkemeler, geçen ay ise Apple'ın ülkedeki iPhone satışlarını durdurma kararı almıştı.
Brezilya ile Apple arasındaki sürtüşme, taraflardan biri geri adım atana kadar devam edecek gibi görünüyor.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- Nisa Mihriban bebekten kahreden haber
- Kafasına Türk bayrağı düştü