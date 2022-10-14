iPhone'ları 'şarj cihazı olmadan' satan Apple'a 19 milyon dolar para cezası

14 Ekim 2022 Cuma, 13:40

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç yıl önce bir karar aldı ve iPhone kutu içeriğinden şarj cihazını kaldırdı. Bu karar doğrultusunda yeni bir iPhone satın almak isteyen kullanıcının, ekstra ödeme yaparak bir de şarj cihazı alması gerekti.

Bu karar, bazı ülkelerde ciddi tartışmalara yol açtı ve hatta Apple'a para cezası kesildiği zamanlar bile oldu.

WebTekno'nun haberine göre; şimdi ise Apple'ın bu kararı, bir kez daha davalık oldu. Brezilya otoriteleri, Apple'ın bu noktada "dayatma" yaptığını ileri sürdüler ve şirkete para cezası kestiler.

Sao Paulo'daki mahkemeden çıkan karara göre Apple, 19 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Ayrıca ülkeye gönderilecek sonraki partilerde şarj cihazı olması gerektiği belirtildi.

APPLE, KARARA İTİRAZ EDECEK

Apple'a göre kutu içeriğinin sadeleştirilmesinin esas nedeni, karbon emisyonunu düşürmek. Yani şirket, çevresel nedenleri ileri sürerek bu kararı aldı. Ancak Brezilya, durumun böyle olduğuna pek de inanmıyor.

Zira mahkeme kararında "Bir 'yeşil girişim' gerekçesiyle, davalının tüketiciye, daha önce ürünle birlikte tedarik edilen şarj cihazı adaptörlerini satın almaya zorluyor" ifadelerine yer veriliyor. Apple tarafından yapılan açıklamada ise kararın doğru olmadığı ve itiraz edileceği belirtildi.

SÜRTÜŞME İLK DEĞİL

Brezilya, geçen dönemlerde de benzer adımlar attı. Brezilyalı tüketiciyi koruma otoriteleri, iPhone kutularında şarj cihazı olması gerektiğini savunuyor. Bu konuda daha önce de Apple'a ceza kesen mahkemeler, geçen ay ise Apple'ın ülkedeki iPhone satışlarını durdurma kararı almıştı.

Brezilya ile Apple arasındaki sürtüşme, taraflardan biri geri adım atana kadar devam edecek gibi görünüyor.