Apple'ın akıllı telefonları iPhone'larda en büyük problemlerden birisi şarjın hızlı bitmesi. Bu durum birçok kullanıcının başına geliyor. Genellikle batarya ömrünün tükenmesinden dolayı yaşanıyor. Peki iPhone'ların pil sağlığı nasıl korunur?

Orijinal veya Apple Onaylı Aksesuarları Kullanın: Telefonunuzu şarj ederken, orijinal veya Apple onaylı aksesuarları tercih edin. Üçüncü taraf kablolar yerine MFi sertifikalı (Made for iPhone) kabloları kullanın. Ayrıca, yüksek kaliteli şarj cihazları kullanmaya özen gösterin. Kalitesiz şarj cihazları pil sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Şarj Döngüleri Hakkında Endişelenmeyin: Şarj döngüleri, pil sağlığınızı fazla etkilemez. İPhone pilleri genellikle %80 sağlık seviyesine ulaşmadan önce 500 şarj döngüsüne kadar dayanabilir. Dolayısıyla pilinizi rahatça şarj edebilirsiniz.

Hızlı ya da Yavaş Şarj Cihazı Kullanın: İPhone'unuzu şarj ederken ortam sıcaklığı düşükse ve telefon ısınmıyorsa, hızlı şarj cihazlarını kullanabilirsiniz. Ancak sürekli ısınma sorunu yaşıyorsanız, daha düşük güçte (örneğin 12W) yavaş şarj cihazları tercih edin. Isı pil sağlığına zarar verebilir.

40-80 Kuralını Kullanın: Pil sağlığını korumak için şarj seviyenizi mümkünse %40 ile %80 arasında tutun. Ancak bu kurala tamamen uymak zorunda değilsiniz. Arada sırada pilinizi daha düşük seviyelere düşürebilirsiniz, ancak uzun süre %100 veya %0 seviyelerinde bırakmaktan kaçının.

Optimize Edilmiş Pil Şarjını Kullanın: iPhone'unuzda bulunan Optimize Edilmiş Pil Şarjı özelliğini etkinleştirin. Bu özellik pilinizi %80'den fazla şarj etmeyerek pil sağlığını korur.

Şarj Olurken Kullanmayın: İPhone'unuzu şarj ederken mümkünse kullanmaktan kaçının. Ayrıca, pilin ısısını düşük tutmak için şarj sırasında telefon kılıfını çıkarın.

Kablosuz Şarj Cihazlarına Dikkat: Kablosuz şarj kullanıyorsanız, mümkünse serin bir ortamda ve kılıfı çıkartarak kullanın. Kablosuz şarj cihazları daha fazla ısı üretebilir.