iPhone'u ekrana dokunmadan kullanmak mümkün

iOS 18 özelliği iPhone'da gezinmek için göz takibi yapmaya olanak sağlıyor.

iPhone'u ekrana dokunmadan kullanmak mümkün
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 17:43

Telefonunuzun ekranında gezinmek için artık sadece parmaklarınızı kullanmak zorunda değilsiniz. Bu özellik erişilebilirlik açısından bir ekleme olarak karşımıza çıkıyor ve günlük yaşamda kullanışlı olabilir.

Örneğin, iPhone'unuzda bir tarife bakıyorsunuz ve elleriniz de kirli. Normalde o kirli parmaklarla telefonun ekranına dokunmak zorunda kalınıyordu ya da telefona her dokunacağınızda parmaklarınızı ve ellerinizi yıkamanız gerekiyordu ancak göz takibi özelliğiyle bu durum ortadan kalkacak.

Özellik, iOS 18 ile iPhone SE (3. nesil) veya iPhone 12 ve üzeri cihazlara geldi.

Ücretsiz olarak kullanılabilen bu özellik iPad tarafında da destekleniyor. Bu özellik, iPhone'un ön kamerasını ve özel sinirsel veri işleme birimini kullanıyor.

iOS 18 güncellemesini yapmadıysanız öncelikle bu güncellemeyi yapın. Ardından Ayarlar bölümünde yer alan Erişilebilirlikten 'Göz takibi' kısmını seçin. Burada özelliği etkinleştirdiğinizde küçük bir göz takibi kalibrasyonu yapılacak ve sonrasında ellerinizi kullanmadan telefonunuzu kullanabilirsiniz.


Etiketler: #Apple iOS 18 #ios 18 #iOS 18.2

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