iOS 18 sonrası sorun yaşayanlar için yeni güncelleme yolda

iOS 18'den sonra bazı kullanıcılar sorun yaşadıklarını bildirmişlerdi. Yeni iPhone 16 serisinde ekranın dokunmatiği ile ilgili sorunlar yaşanmıştı.

iOS 18 sonrası sorun yaşayanlar için yeni güncelleme yolda
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 16:29

Apple, yeni iPhone 16 serisini tanıtmasının yanında iOS 18'i de duyurmuştu. Kısa süre içinde desteklenen iPhone'lar için yayınlanan yeni güncelleme, bazı kullanıcıların sorun yaşamasına neden olmuştu. Bunu değiştirmek isteyen ve yaşanan sorunları çözmek isteyen Apple, iOS 18.0.1 güncellemesi üzerinde çalışıyor. 

APPLE SORUNLARI ÇÖZECEK GÜNCELLEMESİ iOS 18.0.1'İ YAKINDA SUNACAK

Bu ara güncelleme, kullanıcıların yaşadığı spesifik sorunları çözmek üzerine yayınlanacak. 

Kısa bir süre içinde yayınlanması planlanan iOS 18.0.1 güncellemesi, iPhone 16 serisinde yaşanan ekran dokunmatiği sorununa odaklanacakken, daha eski modellerde yaşanan bazı stabilizasyon sorunlarını çözecek.

Güncelleme aynı zamanda model fark etmeksizin yaşanan, Mesajlar uygulamasında Apple Watch kadranı paylaşıldığında uygulamanın çökmesine neden olan sorunun da çözülmesi bekleniyor. 


Etiketler: #Apple iOS 18 #ios 18

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