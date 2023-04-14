Apple'ın iOS 17 ile iPhone'lara sunacağı yenilikler neler?

Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:16

Güncelleme: 14.04.2023 - 10:16

Apple'ın bazı değişiklikleri bünyesinde barındıracağı söylenen iOS 17 sürümü için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce özellikle tasarım tarafında değişikliklerle gündeme gelmişti. Denetim merkezinde büyük değişiklikler sunacağı aktarılan iOS 17'nin performansa odaklanmasının yanında özelleştirme ve verimliliğe odaklanacağı söyleniyor.

iOS 17 TARAFINDA YENİ NELER OLACAK?

iOS 17'nin yeniliklerden ziyade performansa odaklanan bir sürüm olacağı konuşuluyordu ancak ortaya çıkan bilgilere göre yenilenmiş Kontrol Merkezine ek olarak, Dynamic Island tarafında da gelişmeler olacak. Öncelikle daha önceki sızıntılara göre iPhone 15 serisinin her üyesinde Dynamic Island olacak.

Bu Dynamic Island özelliğinin ise daha fonksiyonel hale gelmesinin yanında daha fazla uygulama için destek kazanacak.

Apple'ın beklediği gibi bir kullanım sunmasa da Odak için yeni modlar, yenilenen erişilebilirlik özellikleri ve yazılım ile kamera tarafının güçlendirilemesi gibi yenilikler yolda.

Bir diğer sızıntıda ise iOS 17 ile iPhone'larda arama işlevi geliştirileceği söyleniyor.

iOS 17 alması beklenen iPhone'lar:

