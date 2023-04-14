Apple'ın iOS 17 ile iPhone'lara sunacağı yenilikler neler?
Apple'ın WWDC 2023 ile karşımıza çıkartacağı iOS 17 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İşletim sistemi neleri yeni sunacak?
Apple'ın bazı değişiklikleri bünyesinde barındıracağı söylenen iOS 17 sürümü için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce özellikle tasarım tarafında değişikliklerle gündeme gelmişti. Denetim merkezinde büyük değişiklikler sunacağı aktarılan iOS 17'nin performansa odaklanmasının yanında özelleştirme ve verimliliğe odaklanacağı söyleniyor.
iOS 17 TARAFINDA YENİ NELER OLACAK?
iOS 17'nin yeniliklerden ziyade performansa odaklanan bir sürüm olacağı konuşuluyordu ancak ortaya çıkan bilgilere göre yenilenmiş Kontrol Merkezine ek olarak, Dynamic Island tarafında da gelişmeler olacak. Öncelikle daha önceki sızıntılara göre iPhone 15 serisinin her üyesinde Dynamic Island olacak.
Bu Dynamic Island özelliğinin ise daha fonksiyonel hale gelmesinin yanında daha fazla uygulama için destek kazanacak.
Apple'ın beklediği gibi bir kullanım sunmasa da Odak için yeni modlar, yenilenen erişilebilirlik özellikleri ve yazılım ile kamera tarafının güçlendirilemesi gibi yenilikler yolda.
Bir diğer sızıntıda ise iOS 17 ile iPhone'larda arama işlevi geliştirileceği söyleniyor.
iOS 17 alması beklenen iPhone'lar:
- iPhone SE(2.nesil ve üstü modeller)
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2020
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE 2022
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 serisi
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