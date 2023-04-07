iOS 17 ile ilgili iki farklı iddia: iPhone 8 ve iPhone X güncelleme alacak mı?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 16:09

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 16:09

iPhone 8 ve iPhone X ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki sızıntı kaynağı, haziran ayında tanıtılacak iOS 17 ile ilgili ters düştü.

WebTekno'nun haberine göre; üstelik her iki kaynak da geçmişte yaptığı sızıntılar nedeniyle güvenilen isimler arasında yer alıyor.

Gelen ilk iddiaya göre iOS 17, iPhone 8 ve iPhone X için destek vermeyecek. Buna paralel olarak, iPadOS 17 de beşinci nesil iPad ile birinci nesil iPad Pro'ya yayınlanmayacak. Kaynağa göre bunun nedeni, A11 işlemcideki bir güvenlik açığı.

İddiaya göre Apple, bu işlemciye sahip cihazların iOS 17'ye güncellenip sonra da jailbreak yapılmasını istemediği için böyle bir karar aldı.

BUNUN TAM TERSİ DE KONUŞULUYOR

Güncelleme konusunun patlak vermesiyle başka bir kaynaktan ilk iddiayı tamamen reddeden ikinci bir iddia geldi. Bu kaynağın iddiasına göre Apple, iOS 16 güncellemesini alan tüm akıllı telefonlara iOS 17 güncellemesi de sunacak.

Üstelik iddianın sahibi, bu bilgiyi doğrudan Apple'ın iOS geliştirme biriminde çalışmakta olan ismini açıklamadığı birine dayandırıyor.

Kaynaklardan bir tanesinin Dynamic Island özelliğini, diğerinin ise iPhone 15 Pro tasarımıyla ilgili bilgiler sızdırmış olması, her iki taraf da haklı olabilirmiş gibi bir durum ortaya koyuyor.

PEKİ HANGİ OLASILIK DAHA YÜKSEK?

Apple, iPhone'lar için genelde 5 ila 6 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi gönderiyor. Bundan birkaç yıl fazla da güvenlik güncellemeleri sunuluyor.

2017 yılında tanıtılan iki modelin de 5 yılı doldurduğu düşünülürse, bu akıllı telefonların iOS 17 almaması olası olabilir.

Ancak iOS 17 ile ilgili de farklı iddialar var. Bir taraf, bu işletim sisteminin iOS 16 odaklı olacağını, daha çok iyileştirme ve düzeltme içereceğini söylüyor. Diğer taraf ise Apple'ın bu karardan vazgeçip, büyük bir güncelleme üzerinde çalıştığını ileri sürüyor.

Eğer iOS 17, iOS 16 üzerine kurulacaksa, iPhone 8 ile iPhone X'in iOS 17 alması şaşırtıcı olmaz. Ancak iOS 17 büyük bir güncelleme olarak kullanıcılarının karşısına çıkar ve iPhone 8 ile iPhone X'e güncelleme sunulursa, bu güncelleme her iki model için de son olabilir.