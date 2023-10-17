İş arama platformu LinkedIn, çalışanlarını işten çıkartmaya başladı
Sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn, 668 çalışanının işine son vereceğini duyurdu.
LinkedIn'den yapılan açıklamada, şirketin organizasyon yapısını uyarlayacağı ve karar verme süreçlerini kolaylaştıracağı belirtilerek, bunlar gerçekleştirilirken stratejik önceliklere yatırıma ve üyelerle müşterilere değer sunmaya devam edileceği vurgulandı.
Şirketin yapacağı değişikliklerin, mühendislik, ürün, yetenek ve finans ekiplerindeki 668 pozisyonun azalmasıyla sonuçlanacağı bildirilen açıklamada, değişim sürecinden etkilenen çalışanlara destek sağlanmaya devam edileceği kaydedildi.
LinkedIn, mayısta da Çin'deki yerel iş bulma uygulamalarını, 9 Ağustos'a kadar kullanımdan kaldıracağını ve ülkedeki 716 çalışanın işine son vereceğini açıklamıştı.
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