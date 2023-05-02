Yapay zekanın 'vaftiz babası' Geoffrey Hinton, Google'daki görevinden ayrıldı

Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:18

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:18

"Yapay zekanın vaftiz babası" olarak adlandırılan Geoffrey Hinton, geliştirilmesine yardımcı olduğu yapay zeka teknolojisinin "tehlikeleri" hakkında konuşmak üzere geçen hafta Google'daki görevinden ayrıldığını doğruladı.

Hinton, kararını ilk duyuran New York Times'a verdiği demeçte, "Kendimi şu normal bahaneyle teselli ediyorum: Ben yapmasaydım başkası yapardı" ifadelerini kullandı.

Hinton, Google'dan özellikle Google'ı eleştirme arzusundan ziyade, yapay zekanın riskleri hakkında özgürce konuşabilmek için ayrıldığını söyledi.

Hinton, "Google'ı nasıl etkilediğini düşünmeden yapay zekanın tehlikeleri hakkında konuşabilmek için ayrıldım. Google çok sorumlu bir şekilde hareket etti" dedi.

Google'ın baş bilim insanı Jeff Dean, Hinton'un "yapay zeka alanında temel atılımlar gerçekleştirdiğini" belirterek, Hinton'un "Google'daki on yıllık katkıları" için teşekkürlerini sundu.

GEOFFREY HİNTON

Hinton'un sinir ağları üzerine öncü çalışmaları, günümüzün birçok ürününe güç veren yapay zeka sistemlerini şekillendirdi. On yıl boyunca Google'da yarı zamanlı olarak teknoloji devinin yapay zeka geliştirme çabalarında çalıştığı, ancak o zamandan beri teknoloji ve onun ilerlemesindeki rolü hakkında endişeleri olduğu biliniyor.

Hinton'un şirketten geri adım atma ve teknoloji hakkında konuşma kararı, giderek artan sayıda milletvekilinin, savunucu grupların ve teknoloji uzmanlarının, yapay zeka destekli yeni sohbet robotlarının yanlış bilgi yayma ve işleri yerinden etme potansiyeli hakkında alarm verdiği bir dönemde geldi.

Geçen yılın sonlarında ChatGPT etrafında oluşan ilgi dalgası, teknoloji şirketleri arasında ürünlerinde benzer yapay zeka araçları geliştirmek ve kullanmak için bir silahlanma yarışının yenilenmesine yardımcı oldu.