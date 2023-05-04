Beyaz Saray teknoloji devlerine yapay zeka uyarısı yaptı
Beyaz Saray, teknoloji devlerine yönelik yapay zeka konusunda bir toplantı düzenleyecek. Toplantıda yapay zekalar hakkında şirketlere uyarılarda bulunacak.
ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanları, teknoloji devlerine yönelik yapay zeka konusunda Beyaz Saray'da bir toplantı yapacak. Toplantının amacı, yapay zeka teknolojilerinin kullanımı konusunda şeffaflık ve etik sorunlarına çözüm aramak olacak.
Toplantıda Amazon, Microsoft, Alphabet, OpenAI ve Antrophic gibi teknoloji devlerinin üst düzey yöneticilerinin yer alması bekleniyor. Danışmanlar, yapay zeka teknolojisinin etik ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak kullanılması gerektiğini belirterek teknoloji devlerine uyarılarda bulunacak.
Bloomberg'in haberine göre, şirketlerin üst düzey yöneticileri ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris görüşecek.
Beyaz Saray yetkilileri, yapay zeka teknolojilerinin kullanımının artmasıyla birlikte etik ve şeffaflık konularında daha sıkı kurallar ve denetimler gerektiğini düşünüyor. ABD Başkanı Joe Biden, yapay zeka teknolojilerinin kullanımının şeffaf ve etik olması gerektiğini vurgulamıştı.
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