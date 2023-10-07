İşletim sistemi Windows 12, abonelik tabanlı olabilir

Yayınlanma: 07.10.2023 - 10:03

Güncelleme: 07.10.2023 - 10:03

Öncelikle abonelik tabanlı Windows kullanıcılar arasında zaten uzunca bir süredir konuşulan bir şey ancak bu konuşmalar bir önseziden öteye gidememişti. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı ise Microsoft'un Windows 12 olarak adlandırılan yeni nesil işletim sisteminin abonelik tabanlı sürüm olabileceğine dair kanıtları biraz daha sağlamlaştırıyor gibi görünüyor.

WINDOWS 12, ABONELİK TABANLI OLABİLİR

Donanımhaber'in aktardığı haberde Alman medya kuruluşu Deskmodder, WinMerge kullanarak Windows 11 23H2 önzileme sürümü yapısıyla karşılaştırdığında Canary sürümünün derinliklerinde INI yapılandırma dosyasında abonelikle ilgili birkaç bulguya rastladı.

Geçtiğimiz ocak ayında Microsoft, yapay zekanın Windows'un geleceğini nasıl şekillendireceğinden bahsetmişti. Copliot gibi bu özelliklerden bazıları şu anda önizlemede mevcut ve şu ana kadar bu özelliğin üçüncü taraf reklamları sunduğu görüldüğü için kullanıcılar için ortada karışık bir deneyim sunduğu söyleniyor.

Yapay zeka dışında Microsoft, Windows'u ya da en azından büyük bir bölümünü web'e nasıl taşımayı umduğunu da yavaş yavaş netleştiriyor. Mart ayında, Cloud PC seçenekleri Ayarlar içinde görünmeye başladı. Bunu takiben, Cloud PC ile ilgili daha fazla sızıntı ortaya çıkmaya başladı. Ayrı bir rapor, Microsoft'un bir sonraki Windows sürümü için "CorePC" adlı modüler ve özelleştirilebilir bir Windows çeşidi üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Son olarak bir FTC belgesi, Microsoft'un Windows 11'i giderek daha fazla buluta taşımak için dahili olarak nasıl çalıştığını ortaya çıkarmıştı.

Hatta geçtiğimiz günlerde Microsot’un Windows 12 işletim sisteminin bulut destekli sürümünü hazırladığı gündeme gelmişti. Elbette bunların hiçbiri Microsoft tarafından doğrulanmadı (veya yalanlanmadı da) ancak, Windows 12 ile birlikte Microsoft’un bazı temel değişiklikler yapması olası görünüyor. Veya yazılım devi, yapay zeka özelliklerini (Copilot gibi) abonelik tavanlı bir hizmet haline getirebilir.