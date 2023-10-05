Windows 11'in son güncellemesini yapmayın: Ayarları sıfırlıyor!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:11

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:11

Windows 11'in son güncellemesi, AMD kullanıcılarının 'Adrenalin Sürücüsü' kontrol paneli ayarlarını fabrika ayarlarına çeviriyor. Birçok AMD kullanıcısını etkileyen sorun büyük bir tepki çekti.

Sorun, ilk olarak AMD'nin Topluluk forumlarında ortaya çıktı ve kullanıcılar, Adrenalin kontrol panelinde yaptıkları ayarların, bilgisayarlarını yeniden başlattıklarında varsayılan ayarlara geri döndüğünü bildirdi. Sorun, birçok kullanıcı tarafından tekrarlandı ve Windows 11 KB5030310 toplu güncellemesinden dolayı olduğunu belirtti. Ancak, AMD veya Microsoft henüz soruna resmi bir yanıt vermedi.

Bu sorunun çoğu kullanıcı için büyük bir sorun teşkil etmeyebilir, çünkü sürücü ayarlarını düzenlemeyenler için etkisi yoktur. Ancak özel ayarları yapmış olan kullanıcılar bilgisayarı her açtığında tekrar yapmaları gerekecek.

AMD veya Microsoft tarafından henüz bir resmi çözüm sunulmamış olsa da, AMD forumlarındaki bir kullanıcı geçici bir çözüm buldu. Kullanıcıların aktardıklarına göre Windows'ta bulunan 'Windows Copilot'u devre dışı bırakmak sorunu çözüyor. AMD veya Windows'un ise ilerleyen dönemlerde yayınlayacağı bir güncelleme ile sorunu çözeceği tahmin ediliyor.