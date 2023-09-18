Windows 11 resmen photoshop özelliği kazanıyor!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:49

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:49

Microsoft, Windows 11 için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Windows Fotoğraflar uygulaması ile kullanıcılar artık arka planı bulanıklaştırabilecek. Ekran görüntüsü alma aracıyla hem PC hem de Android tarafındaki ekran görüntülerindeki metinler de kopyalanabilecek.

WINDOWS 11 İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

Ekran görüntüsü almayı sağlayan araç test sürümünde ve burada görüntülerdeki metinleri algıyabilecek. Bu sayede ekran görüntülerindeki metinlerin kopyalanması mümkün olacak.

Söz konusu özellik akıllı telefonlarda yer alan metin kopyalama özelliğine benziyor olsa da daha farklı bir şekilde işliyor. Öte yandan e-postaları ve telefon numaralarını görüntülerden otomatik olarak redakte etmenize ve gizlemenize olanak tanıyan bir özellik de geliyor.

Fotoğraflardaki arka planın bulanıklaştırılması şu anda telefonlarda portre modu ile yapılıyorken, PC tarafında en azından bir photoshop uygulamasına ya da düzenleme yapmayı sağlayan araca gerek duyularak yapılıyor. Ancak yeni sunulan özellik, bunu OneDrive fotoğraflarında içerik arama, konum arama ve Samsung ve Google hareketli fotoğrafları için destek içeren güncellenmiş uygulama üzerinden yapmak mümkün. Şu anda Canary ve Geliştirici Kanalı test kullanıcılarının ulaşabildiği özellik, herkese açılırsa oldukça faydalı olacak.