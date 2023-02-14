Pentagon: Tanımlanamayan uçan cisimler, casusluk tehdidi oluşturuyor

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 00:03

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 00:03

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD hava sahasına giren "tanımlanamayan uçan cisimler" ile ilgili olarak Brüksel'de gazetecilere konuştu.

Lloyd Austin, Amerikan halkının "güvenliğinin" Başkan Joe Biden'ın "bir numaralı önceliği" olduğunu söyledi.

Austin, "Amerikalılara bu cisimlerin yerdeki hiç kimse için askeri bir tehdit oluşturmadığı konusunda güvence vermek istiyorum. Ancak sivil havacılık için bir risk ve potansiyel olarak bir istihbarat toplama tehdidi oluşturuyorlar. Biz de bunun üzerine gideceğiz" dedi.

"ÇOK DİKKATLİ DAVRANDIK"



Austin, ABD'nin "bu son cisimlerin ne olduğunu kesin olarak değerlendiremediğini" belirterek, "Güvenliğimizi ve çıkarlarımızı korumak için çok dikkatli davrandık" ifadelerini kullandı.

FBI'ın, Kanadalı yetkililerle irtibat halinde olmaya devam ettiğine dikkat çeken Austin, "Daha önce de söylediğimiz gibi, nesnelerin sahadaki insanlar için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu değerlendirmiyoruz ve bunların doğasını ve amacını doğrulamaya odaklanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.