İşte Samsung Galaxy A25'in bütün sızdırılan bilgileri

Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:08

Güncelleme: 08.11.2023 - 15:08

Samsung'un orta seviye amiral gemisi serisinin yeni modeli Samsung Galaxy A25'in çıkış tarihinin yakınlaşması ile birlikte telefon ile ilgili bilgiler de sızmaya başladı. Telefonun Haziran ayında CAD tabanlı renderlarda görüüntüsü ortaya çıkmıştı.

Sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy A25, 162x77,5x8.3mm boyutlarında olacak. Telefon çıkışında siyah, açık mavi, limon yeşili ve mavi-gri olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelecek.

Telefonun güç düğmesine gömülü bir parmak izi sensörü ve 6.44 inç büyüklüğünde bir ekranı bulunacak. Telefonun ön tarafındaki kameranın ise Samsung Galaxy A24 ile aynı olması yani 13 Megapiksel olması bekleniyor. arka tarafında ise birinci ana kameranın 50 Megapiksel olacağı iddia ediliyor.

Ayrıca telefonun 5.000 mAh kapasiteli bir bataryasının olacağı ve 25W hızlı şarjı destekleyeceği söyleniyor. Sızdırılan bilgilere göre telefonun Android 14 tabanlı One UI 6 arayüzü bulunacak.

Cihaz gücünü ise Exynos 1280 yonga setinden alacak. 8 GB RAM ve 5G bağlantısının destekleneceği iddia edilen cihaz yakın zamanda FCC sertifikasyonunu almıştı. Bu yüzden de cihazın çıkışının yakın olacağı tahmin ediliyor.