İTÜ'lü gençlerin geliştirdiği otonom bota tasarım ödülü

28 Kasım 2022 Pazartesi, 20:53

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre ITUASTEAM, 2022 Robotx Otonom Denizcilik Yarışması'na Türkiye'den katılmaya hak kazanan ilk ve tek üniversite takımı oldu.

TAMAMEN OTONOM BİR ŞEKİLDE VERİLEN GÖREVLERİ YAPIYOR

Takımın geliştirdiği otonom bot, Sidney Uluslararası Tekne Yarış Merkezi'nde düzenlenen yarışmada "Deniz Taşıtları ve Tasarım Modelleme Ödülü" aldı. Bee-Ast dışarıdan bir müdahale olmadan tamamen otonom bir şekilde verilen görevleri yerine getiriyor. Rota takibi, canlı yaşam formlarının tespit edilmesi ve yeni rota oluşturup hedefe ulaşma, belirlenen limana otonom yanaşma, tekne üzerinden kalkan İHA ile yük taşınması, sualtı ses yayan cismin tekne tarafından tespiti ve İHA ile alan taraması yapabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Derya Ahmet Kocabaş, şunları kaydetti:

"Üniversitelerin bu tür dünya çapındaki yarışmalara katılabilmeleri çok önemli. Biz de bu yarışmaya girmek için büyük mücadele verdik. Meblağların yüksekliği nedeniyle hak kazandığımız halde yarışmaya katılamama riskimiz doğmuştu. Teknik inşa sürecinde ana sponsorumuz olan Uzmar'ın aynı zamanda takımımızın Avustralya'da yarışabilmesi için seyahat masraflarını da üstlenmesiyle yarışmaya katılabildik. Avrupa ve Türkiye'de 2022 Robotx Challange'a katılan ilk ve tek üniversite takımı olarak bu ülkemizi gururla temsil ettiğimiz için mutluyuz."

Robotx Otonom Denizcilik Yarışması, ABD merkezli RoboNation tarafından organize ediliyor. WAM-V isimli araçlarla yapılan yarışmaya, dünyanın her tarafından takımlar katılıyor.