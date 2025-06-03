James Bond oyunu ve dahası 7 Haziran'da gösterilecek

James Bond serisine IO Interactive imzalı bir oyun geleceği 2020 yılında duyurulmuştu.

Oyunun geliştirme aşamaları tamamlandı ve yeni yapılan bir açıklamayla7 Haziran'da YouTube'dan izlenebilen bir canlı yayınla gösterilecek.

YENİ JAMES BOND OYUNU 7 HAZİRAN'DA GELİYOR

Etkinlik aslında IO Interactive'in diğer oyunlarına da sahne olacak. 007 First Light oyununun dışında Hitman World of Assassination ve MindsEye da tanıtılacak. MindsEye, Build a Rocket Boy tarafından geliştirildi, IO Interactive tarafından yayınlanıyor.

Daha önce 007 First Light için en heyecan verici şeyin orijinal bir hikayenin tercih edilmiş olmasıydı. Yani bu oyun filmin oyunlaştırılması değil, konseptin ayrı bir şekilde aktarılması olacak. Oyun için resmi olarak “Tamamen orijinal bir Bond hikayesinin yer aldığı oyunda oyuncular, 00 statüsünü kazanmak için dünyanın en sevilen Gizli Ajanı rolüne bürünecek.” yazıyor.