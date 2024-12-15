Belediye başkanının çocuğa sorusu tepki çekti: CHP'nin ilçe başkanından açıklama!

Yayınlanma: 15.12.2024 - 20:08

Güncelleme: 15.12.2024 - 20:08

Ankara'da Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan'ın, belediye binasında kendisine soru yönelten küçük bir çocuğa verdiği yanıt gündem oldu. Özarslan, babasını zabıta yapmasını isteyen çocuğa "Baban rüşvet yer mi?" sorusunu sordu.

Görüntülerin yayılması üzerine tepkiler çoğaldı.

Söz konusu durum üzerine CHP’nin Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

“MİLLİ ŞUUR DOĞRULTUSUNDA…”

Gazeteci Uğur Dündar’ın tepki paylaşımını alıntılayan Kılıç, şunları yazdı:

“Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı olarak Keçiören Belediyesi Halk Günü'nde yaşanan olaylara bizzat şahidim. Alparslan’ı çağırıp onunla ilk ben sohbet ettim. Akabinde Alparslan, Mesut Bey ile kendisi konuşmak ve tanışmak istedi.

Belediye Başkanımız Sn. Dr. Mesut Özarslan, Alparslan’a “Nerelisin?”, “Hangi partilisin?”, "Mezhebin ya da etnik kökenin nedir?" diye sormadı. Başkanımız, onlu yaşlarındaki bir çocukla, milli bir şuur doğrultusunda ayaküstü bir sohbet etti.

Seçildiği günden beri tek gayesi hiç kimseyi ayrıştırmadan bütün yurttaşlarımıza eşit hizmet vermek olan, taraflı ve tarafsız herkesin takdirini kazanmış, aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu siyasi konjonktür gereği Cumhuriyet Halk Partisi saflarında demokrasi mücadelesine elinden geldiğince katkı sunmaya çalışan, Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye Başkanı'ndan öte aydın, demokratik ve tam bağımsız Türkiye bilinci içerisinde olan bir insana yapmış olduğunuz bu yakıştırmalar insafsızcadır.

Mevcut iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleriyle acımasız bir şekilde uğraştığı bu süreçte, kısa bir video kesiti üzerinden yaptığınız yakışıksız değerlendirmeleri hakkaniyetli bulmadığımızı bilmenizi isteriz.

Birbirimizin açığını kollayıp iktidara ve onun aparatlarına malzeme vermenin, aydınlık Cumhuriyet idealinde olan hiç kimseye faydası yoktur.

Vatan sevgisini evladına aşılamış ve rüşvetin ne olduğunu dahi öğretmeye ihtiyaç duymamış bir babanın evladına bu kadar özverili ve samimi duygularla yaklaşan Belediye Başkanımıza karşı sergilediğiniz bu tutum, en hafif tabirle, özensizlik, hazımsızlık ve adam sendeciliktir.

Art niyetli anlamlar içerdiği açıkça görülen söylemlerinizi şiddetle kınıyor, sizleri daha sağduyulu bir yaklaşıma davet ediyoruz.”