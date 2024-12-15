Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı: Acı bir ders

Yayınlanma: 15.12.2024 - 14:15

Güncelleme: 15.12.2024 - 14:15

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesini "acı bir ders" olarak nitelendirerek, ülkesini bu konuda ders almaya çağırdı.

İran güçlerinin Suriye'de bulunma nedeninin "ülkeyi kendi hırslı ve talepkar çıkarları için bir zemine dönüştürmek değil, Müslümanları savunmak amaçlı" olduğunu savunan Selami, şunları kaydetti:

"Biz Suriye topraklarının bir kısmını kendi topraklarımıza katmak için veya orayı hırslı ve ihtiraslı çıkarlarımıza saha haline getirmek için gitmedik, Müslümanların onurunun zedelenmesine izin vermemek için yola çıktık."

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ve tampon bölgeyi ele geçirmesine atıfta bulunan Selami, “Suriye'deki müesses nizam düşer düşmez ne korkunç olayların yaşandığını görüyorsunuz. Siyonistler artık Şam'da yaşayan aileleri çıplak gözle görebiliyorlar” dedi.

Selami, “Siyonistler ağır bir bedel ödeyecek. Bu topraklara gömülecekler, ancak bunun için biraz zaman, büyük bir dayanıklılık ve destansı bir irade ve inanç gerekecek” diye konuştu.