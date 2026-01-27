James Webb, evrenin ‘görünmez iskeletini’ şimdiye kadarki en ayrıntılı şekilde görüntüledi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.01.2026 23:05:00
NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), 26 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan yeni bir araştırma ile karanlık maddenin bugüne kadar oluşturulmuş en ayrıntılı ve yüksek çözünürlüklü haritasını çıkardı.

Harita, galaksilerin ve uzaydaki normal maddenin etrafında geniş bir karanlık madde ağı olduğunu göstererek, evrenin moleküler düzeyde gizlenen mimarisini daha net ortaya koyuyor.

Bu harita, yaklaşık 800 bin galaksiyi kapsıyor ve karanlık maddenin çekimsel etkisinin kozmosu nasıl şekillendirdiğine dair fikir sunuyor. Karanlık maddenin doğrudan gözlemlenememesine rağmen, JWST’nin kızılötesi hassasiyeti sayesinde gökbilimciler, uzayın yapısal iskeletini benzersiz ayrıntıyla ortaya koyabildiler.

Image

James Webb’in bu başarısı, teleskobun bilimsel mirasının bir parçası. 2022’de SMACS J0723 gökada kümesinin en ince ayrıntılı “derin alan” görüntülerinden biri JWST sayesinde elde edilmiş, bunun ardından erken evrendeki galaksiler, süpernova kalıntıları ve yıldız oluşum bölgeleri gibi çok sayıda önemli bulgu gelmişti. Bu erken keşifler, Webb’in evrenin en uzak ve en eski dönemlerini inceleme yeteneğini gösterdi.

Daha önce Hubble Uzay Teleskobu ile 2007’de hazırlanan karanlık madde haritaları, o dönemin teknolojik sınırlarıyla “bulanık” bir görüntü sunuyordu. Webb’in yeni verileriyle, aynı bölgeyi çok daha net gören bilim insanları, karanlık maddenin galaksilerin doğuşundan günümüze kadar olan rolünü daha ayrıntılı şekilde anlamaya başladılar.

Bu buluş, evrenin büyük yapısal modelleri ve galaksi oluşum süreçleri üzerine çalışan kozmoloji araştırmalarında yeni bir sayfa açıyor. Karanlık maddenin çekimsel etkilerinin daha derin izlenmesi, galaksilerin ve yıldız kümelerinin nasıl şekillendiğine ışık tutmaya devam edecek.

