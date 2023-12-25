Koşan Tavuk Nebulası'nın nefes kesen görüntüsü yayınlandı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:16

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:18

Uzay hakkında fikir edinmemizi sağlayan teleskoplardan biri de Very Large Telescope-VLT. ESO yani Avrupa Güney Gözlemevi tarafından yayınlanan görüntüde yüzlerce karenin birleşimi var.

Koşan Tavuk Nebulası görüntüsünün elde edilmesi için yüzlerce karenin yakalanması ve bir araya getirilmesi gerekti.

ÇOK AYRINTILI GÖRÜNTÜ

Yayınlanan görsel ise nebulanın 1 buçuk milyar pikselle birleştirilmiş bir halini gözler önüne seriyor.

Farklı bölgeleri bir araya getiren bu görselde en parlak kısım IC 2948. Daha dikey bir yapıya sahip IC 2944 de dikkat çekiyor. Görselde aynı zamanda bulutsular dışında Lambda Centauri yıldızı da yer alıyor.

Görselin ayrıntılarını incelemek isteyenlerin ESO'nun internet sitesinde The Running Chicken Nebula'sına tıklaması gerekiyor.