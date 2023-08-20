Japon oyun devi Angry Birds'ün yapımcısını 776 milyon dolara satın aldı

Yayınlanma: 20.08.2023 - 11:48

Güncelleme: 20.08.2023 - 11:51

Oyun endüstrisinin önde gelen isimlerinden Sega, Angry Birds oyunlarının arkasındaki stüdyo olan Rovio'yu resmi olarak 776 milyon dolara satın aldı. Nisan ayında gündeme gelen bu anlaşma, sonuçlandırma süreçlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşti ve Sega, bu satın almayla birlikte mobil oyun pazarında daha da güçlü bir pozisyon elde etmeyi hedefliyor.

Rovio, Angry Birds serisi ile büyük bir üne kavuşmuştu. Ancak şirket yalnızca bu IP ile sınırlı değil. Üç eşlemeli bulmaca oyunu Sugar Blast ve gizem dolu hikaye oyunu Small Town Murders gibi çeşitli oyunlarıyla da tanınıyor. Sega'nın Rovio'yu satın alması, yalnızca mevcut IP'lerine dayanmakla kalmayıp aynı zamanda mobil oyunlar geliştirmek, yayınlamak ve pazarlamak için hazır bir altyapı elde etmesi anlamına geliyor. Bu da Sega'nın kendi IP'lerine dayalı mobil oyunları daha hızlı bir şekilde hayata geçirebileceği anlamına geliyor. Ayrıca, mobil platformlar için uyarlanacak çok sayıda eski oyunun da bu anlaşma kapsamında bulunduğu belirtiliyor.

Sega'nın CEO'su Haruki Satomi, Nisan ayında yaptığı bir açıklamada, "mobil oyun pazarının büyük potansiyele sahip olduğunu ve Sega'nın bu alandaki genişlemeyi hızlandırmak istediğini" vurgulamıştı.

Bu satın almanın ardından Sega'nın, Angry Birds serisinin yanı sıra daha fazla Angry Birds mobil oyununu piyasaya sürmeye devam etmesi bekleniyor. Angry Birds, parlaklığını biraz yitirse de hala büyük bir hayran kitlesine sahip bir marka. Filmler, TV şovları ve hatta temalı restoranlarla popülerliğini sürdüren Angry Birds, yeni oyunlarla tekrar büyük ilgi çekebilir. Belki de bu sefer sinirli kuşlar, Sonic gibi diğer ikonik karakterlerle bir araya gelerek mobil oyun dünyasında yeni bir heyecan yaratabilir.