Call of Duty Modern Warfare 3 ön siparişe açıldı!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 01:59

Güncelleme: 18.08.2023 - 01:59

Geçen yıl çıktığında Call of Duty Modern Warfare 2 oldukça sevilmiş ve listeleri altüst etmişti. Bir sonraki oyun için nefesler tutulmuşken, yıl içinde bazı ayrıntılar ortaya çıkmış en nihayetinde Call of Duty Modern Warfare 3 onaylanmıştı.

Oyun Steam üzerinden 1.999,99 TL'den ön siparişe açıldı. Eğer Kasa Sürümü için ön sipariş vermek isterseniz bu fiyat 2 bin 799 TL'ye kadar çıkıyor.

OYUNUN FRAGMANI DA YAYINLANDI

Oyunun konusu önceki oyunun devamı olacak. Call of Duty Modern Warfare 3'te önceki oyunlardan tanıdığımız karakterler yer alacak ve Makarov bu sefer ana kötü olarak karşımıza çıkacak. Modern Warfare 3'te bir diğer önemli şey ise zombi modu olacak. Bu Modern Warfare serisi için ilk olacak.

Oyun resmi olarak 10 Kasım 2023 tarihinde çıkacak.