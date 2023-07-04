Microsoft'un Sega'yı satın almak istemesi hakkında yeni gelişme

Yayınlanma: 04.07.2023 - 08:56

Güncelleme: 04.07.2023 - 08:56

Microsoft’un ABD Federal Ticaret Komisyonu ile mevcut mahkeme sürecinin bir parçası olarak ortaya çıkan dahili belgeler sayesinde, şirketin geçmişte bir noktada Sega’yı satın almayı tartıştığını öğrenmiştik. Şimdi de Sega’nın yöneticilerinden biri, bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

'ARTIK DEĞİL'

Chip'in Bloomberg'ten aktardığı haberde, Sega’nın operasyondan sorumlu eş başkanı Shuji Utsumi’nin Microsoft’un herhangi bir resmi satın alma teklifi yapıp yapmadığı konusunda yorum yapmayacağını bildirdi. Ancak Sega’nın şu anda satın alınmakla ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda, “Hayır, artık değil” yanıtını verdi.

Sega satışa çıkmamış olsa da Utsumi, Sega’nın Microsoft ile çalışmayı sevdiğini söyledi: “Microsoft ile çok yakınız ve yönetim ekibiyle harika bir ilişkimiz var. Microsoft’un bize özellikle büyük saygısı var. Xbox’tan Phil Spencer ve Sarah Bond, video oyunu hayranlarının vurguladıkları değerler konusunda gerçekten ciddiler.”

Sega geçmişte Microsoft ile iş birliği yaparak bazı geliştirme stüdyolarının Microsoft’un IP’lerine dayalı oyunlar yapmasına izin verdi. Birkaç yıl önce Halo Wars 2’yi geliştiren Creative Assembly ekibi de bu örneklerin arasında yer alıyor. Daha yakın bir tarihte de Sega’nın Relic Entertainment ekibi, 2021’de Microsoft için Age of Empires IV’ü geliştirdi.

Microsoft’un, çeşitli nedenlerle olası satın almalar için oluşturduğu şirket içi listesinde çok sayıda oyun yayıncısı ve geliştiricisi bulunuyor. Bu şirketlerin arasında, orijinal Halo geliştiricisi ve şu anki Destiny yaratıcısı Bungie’nin yanı sıra Hitman yaratıcısı IO Interactive, Hades geliştiricisi Supergiant Games, Pokemon Go yaratıcısı Niantic ve Thunderful, Playrix ve Scopley gibi daha küçük yayıncılar bulunuyor. Ancak Microsoft’un bu ekiplerden herhangi birine herhangi bir resmi satın alma teklifi yapıp yapmadığı bilinmiyor.