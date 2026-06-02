Japonya, siber güvenlik için OpenAI ile anlaştı

Ülkeler siber güvenlikleri için yapay zeka sistemlerine sığınıyor. Pek çok ülke siber saldırılara yönelik kendi yerel sistemlerini kullanmayı tercih ederken, bazıları dünyanın en büyükleriyle anlaşmaya varıyor. Japonya da bu noktada OpenAI ile anlaştığını duyurdu. Ülkenin önde gelen bankaları ve finans kuruluşlarında GPT-5.5 kullanılacak.

Yapay zekanın yükselmesiyle siber saldırılar da şekil değiştirdi. Artık çok daha anlaşılmaz şekilde özellikle kurumlara saldırılar düzenleniyor. Bu da yapay zekanın 'siber güvenlik' için kullanılma eğilimini artırıyor.

Japonya da yapay zekanın saldırı amaçlı kullanılmasının önüne geçmek için OpenAI ile el sıkıştı.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, OpenAI'ın en gelişmiş modeli olarak lanse edilen GPT-5.5'i bazı Japon finans kuruluşlarının kullanımına açtığını belirtti. Katayama, Tokyo'da OpenAI Baş Strateji Sorumlusu Jason Kwon ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bu adımın Japon finans sektörünün siber saldırılara karşı savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını umduklarını söyledi.

Burada kuruluşlara sunulan sistemin GPT-5.5'in Cyber adı verilen özel bir sürümü olduğu belirtiliyor. Cyber eklentili model yalnızca doğrulanmış ve güvenilir kuruluşlara sunuluyor. Modelde; sistemsel riskleri analiz etme, güvenlik açıklarını daha hızlı tespit etme ve olası saldırılara karşı önleyici tedbirler geliştirme gibi hizmetler sunuluyor.

Japonya yalnızca OpenAI ile değil aynı zamanda Anthropic ile de dirsek teması halinde. Bir diğer yandan finans kuruluşlarının bazıları da Anthropic'in Mythos modelini kullanacak.