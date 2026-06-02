Cumhuriyet Gazetesi Logo
Japonya, siber güvenlik için OpenAI ile anlaştı

Japonya, siber güvenlik için OpenAI ile anlaştı

2.06.2026 18:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Japonya, siber güvenlik için OpenAI ile anlaştı

Japonya siber güvenlik tarafını geliştirmek için çalışmalarını sürdürürken OpenAI ile GPT-5.5 özelinde anlaşmaya vardı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ülkeler siber güvenlikleri için yapay zeka sistemlerine sığınıyor. Pek çok ülke siber saldırılara yönelik kendi yerel sistemlerini kullanmayı tercih ederken, bazıları dünyanın en büyükleriyle anlaşmaya varıyor. Japonya da bu noktada OpenAI ile anlaştığını duyurdu. Ülkenin önde gelen bankaları ve finans kuruluşlarında GPT-5.5 kullanılacak. 

Yapay zekanın yükselmesiyle siber saldırılar da şekil değiştirdi. Artık çok daha anlaşılmaz şekilde özellikle kurumlara saldırılar düzenleniyor. Bu da yapay zekanın 'siber güvenlik' için kullanılma eğilimini artırıyor. 

Japonya da yapay zekanın saldırı amaçlı kullanılmasının önüne geçmek için OpenAI ile el sıkıştı. 

Image

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, OpenAI'ın en gelişmiş modeli olarak lanse edilen GPT-5.5'i bazı Japon finans kuruluşlarının kullanımına açtığını belirtti. Katayama, Tokyo'da OpenAI Baş Strateji Sorumlusu Jason Kwon ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bu adımın Japon finans sektörünün siber saldırılara karşı savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını umduklarını söyledi. 

Burada kuruluşlara sunulan sistemin GPT-5.5'in Cyber adı verilen özel bir sürümü olduğu belirtiliyor. Cyber eklentili model yalnızca doğrulanmış ve güvenilir kuruluşlara sunuluyor. Modelde; sistemsel riskleri analiz etme, güvenlik açıklarını daha hızlı tespit etme ve olası saldırılara karşı önleyici tedbirler geliştirme gibi hizmetler sunuluyor.

Japonya yalnızca OpenAI ile değil aynı zamanda Anthropic ile de dirsek teması halinde. Bir diğer yandan finans kuruluşlarının bazıları da Anthropic'in Mythos modelini kullanacak. 

İlgili Konular: #japonya #Yapay zeka #ChatGPT

İlgili Haberler

Google'ın çatı şirketinden yapay zeka için 80 milyar dolarlık sermaye artırımı
Google'ın çatı şirketinden yapay zeka için 80 milyar dolarlık sermaye artırımı Amerikan teknoloji şirketi Alphabet, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık hisse senedi ihracı planladığını açıkladı.
Meta'nın yapay zeka aracı, Instagram'daki hesapları ele geçirmede kullanılıyor
Meta'nın yapay zeka aracı, Instagram'daki hesapları ele geçirmede kullanılıyor Meta'nın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotunun, sosyal medya platformu Instagram'daki hesapların ele geçirilmesinde kullanıldığı ancak bu sorunun giderildiği bildirildi.
Computex 2026 kapsamında Asus, yeni ProArt bilgisayarlarını tanıttı
Computex 2026 kapsamında Asus, yeni ProArt bilgisayarlarını tanıttı Asus, Computex 2026'da yapay zeka için tasarlanmış yeni nesil ProArt cihazlarını duyurdu.