Japonya'da Emotet siber virüs alarmı
Japon siber güvenlik uzmanları, dünyaca ünlü zararlı yazılım Emotet'in ülkede yeniden yayılmaya başladığını açıkladı.
Dünyanın en tehlikeli ve zararlı yazılımı Emotet, Japon siber güvenlik uzmanlarını alarma geçirdi. Japonya Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi Koordinasyon Merkezi (JPCERT), e-postalara eklenen dosyalar aracılığıyla bilgisayarlara bulaşan ve kişisel bilgileri kopyalayan Emotet'in ülkede yeniden yayılmaya başladığını açıkladı.
Emotet tarafından ele geçirilen Japonya tabanlı e-posta adreslerinin sayısının ocak ayı öncesinde ortalama 70 olduğunu belirten uzmanlar, sayının 8 Şubat'ta bin 230'a ulaştığını duyurdu. Durumu "acil" olarak niteleyen uzmanlar, bilgisayar kullanıcılarına tanıdıkları bir adresten gönderilmiş olsa dahi şüpheli dosyaları açmama ya da şüpheli e-postaları açmadan önce doğrulamak için gönderici ile iletişime geçme çağrısında bulundu.
BANKACILIK VİRÜSÜ OLARAK ORTAYA ÇIKTI
İlk olarak bankacılık yazılım türü truva atı (trojan) biçiminde geliştirilen kötü amaçlı bir bilgisayar yazılım programı olan Emotet, yabancı cihazlara sızarak hassas verileri elde etmeyi amaçlıyor. Temel antivirüs programları tarafından tanımlanamaması ile benzerlerinden ayrılan Emotet,sisteme bulaştığında bir bilgisayar solucanı gibi yayılıyor ve ağdaki diğer bilgisayarlara sızmaya çalışıyor.
Emotet'in ilk olarak 2014 yılında Almanya ve Avusturya'daki banka müşterilerinin siber virüsten etkilenmesiyle teşhis edildiği biliniyor.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden Sedef Kabaş kararı
- Ünlü Hollywood oyuncusuna 20 yıl hapis
- Portekizli oyuncu saha içine odaklandı
- Vücuttaki 'ani kasılmalara' dikkat: Habercisi olabilir!
- 'Yalnızlık' demans riskini artırıyor
- Uzmanı anlattı: 'Stres, cildin düşmanı'
- 'Günde bir fincan kahve koronavirüs riskini azaltabilir'
- Çocukluk çağı kanserlerine dikkat!
- Yeni roman... Nouvella...
- Tanrı Assur’un Krallığı