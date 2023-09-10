Japonya'dan ve Hindistan'dan uzay teknolojileri adımı

Yayınlanma: 10.09.2023 - 20:25

Güncelleme: 10.09.2023 - 20:45

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Başbakan Narendra Modi ile bir araya geldi.

Ev sahibi Modi ve konuğu Kişida, uzay teknolojileri dahil çeşitli alanlarda Japonya ve Hindistan arasında iş birliğinin geliştirilmesinde anlaşmaya vardı.

Japon Başbakan, mevkidaşlarına, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden işlenmiş atık suyun okyanusa salıverilmesi sürecinin detaylarını anlattı.