JAXA, yeni "ALOS-4" gözlem uydusunu fırlattı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), H3 roketiyle yeni tip "ALOS-4" gözlem uydusunu başarılı şekilde fırlattığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:01
JAXA, yeni
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Ajansın açıklamasına göre JAXA, güneyde Kagoşima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yeni tip "ALOS-4" gözlem uydusunu fırlattı.

Japonya Savunma Bakanlığınca geliştirilen kızılötesi sensöre sahip "Gelişmiş Kara Gözlem Uydusu" (ALOS-4), kullanımdaki ALOS-2'nin yerini alacak.

Yeni tip "ALOS-4" uydusu, afet haritalama için veri toplama ile füze denemeleri dahil askeri faaliyetlerin izlenmesi gibi keşif görevleri yürütecek.

Başarıyla fırlatılan H3 roketinin JAXA ve Mitsubishi Heavy Industries ortak üretimi olduğu ve yaygın kullanılan H2A'nın yerini almasının planlandığı aktarıldı.

 

 


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