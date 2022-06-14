Jeoloji Mühendisleri Odası: ‘Bir belediye başkanı da raporu gönderdiniz de ne yapacağız diye sormaz mı?’

14 Haziran 2022 Salı, 13:27

Jeoloji Mühendisleri Odası, doğrudan fay hatları üzerinde bulunan 18 kente ilişkin rapor hazırlayıp başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet üyelerine ve siyasi parti liderleri ile belediye başkanlarına gönderdi. Ancak gönderilen uyarı raporu üzerine Oda'ya tek bir dönüş olmadı.

Sputnik Türkiye Atilla Güner’le Akşam Postası programında raporun içeriğini anlatan Jeoloji Mühendisleri Odası başkanı Hüseyin Alan, "Bir belediye başkanı da rapor için, teşekkür ederiz raporu gönderdiniz de ne yapacağız diye sormaz mı?’’ dedi.

Alan'ın ifadeleri şöyle:

‘’Raporda direk belde ve köy isimlerini söyledik hatta bazı tesisleri de belirttik. Osmaniye’nin sanayi bölgesi doğrudan fay zonu üzerindedir. İleriki günlerde burada oluşabilecek bir depremde binaların yıkılmasına neden olabilir. Türkiye’de nokta atışı yaptığımız yerler var. Kerkük’ten başlayıp Ceyhan’da biten boru hattımız var, o boru hattının dolum tesisleri fay zon üzerine inşa edilmiş durumda. Birçok maden atık tesisi doğrudan fay zonların üzerine oturtulmuş durumda. Bizim tespitlerimize göre 190’a yakın baraj ve göletlerin fay zon üzerindedir ve bunlardan bazılarının Kuzey Anadolu fayının üzerinde. Biz bunlara itiraz etmeyecek miyiz? Raporlar hazırladık ve Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ilgili bakanlara, siyasi partilere, belediye başkanlarına gönderdik. Bir belediye başkanı da rapor için, teşekkür ederiz raporu gönderdiniz de ne yapacağız diye sormaz mı?’’

‘’UYARIDA BULUNUYORUZ.. DAHA NE YAPMAMIZ LAZIM?’’

Alan, devlet yetkililerinin ve belediyelerin kayıtsızlığına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Birilerinin umrunda değiliz. O gün o dakika eğer deprem olursa konuşuluyor ondan sonra hiç olmamış gibi, hiç yaşanmamış gibi yapıyoruz. Biz meslek kuruluşuyuz ve kamusal sorumluluk gereği kurumlara ve kuruluşlara raporu bildiriyoruz. Tedbirlerinizi bugünden alın diyoruz. Fay zonların geçtiği yerlere yapı ruhsatı verme, verilmişse kentsel dönüşüp yapıp insanların güvenliğini sağlamak için fay zonun dışına çıkarabilsin diye uyarıda bulunuyoruz, daha ne yapmamız gerekiyor?’