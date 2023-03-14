OnePlus Nord CE 3 Lite özellikleri sızdırıldı
Uygun fiyatlı olması beklenen OnePlus Nord CE 3 Lite için özelliklerin de belli olduğu yeni sızıntı ortaya çıktı.
Türkiye'de aktif bir şekilde kullanılan markalardan biri olan OnePlus'ın yolda olna telefonu Nord CE 3 Lite için yeni sızıntılar yapıldı. Telefonun teknik özellikleri ve tanıtım tarihi gibi detayları belli oldu.
ONEPLUS NORD CE 3 LITE NASIL OLACAK?
Akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanan OnePlus, Nord CE 3 Lite, Nord CE 3 ve Nord 3 için 4 Nisan tarihini seçmiş görünüyor. Bu sefer ki sızıntıyı yapan Max Jambor, şirketin telefonlarını nisan ayının ilk günlerinde tanıtacağını söylüyor.
Nord CE 3 Lite modelinin ise sızdırılan özellikleri arasında şunlar var:
6.7 inç boyutlarında FHD Plus çözünürlükte IPS LCD ekrana sahip olması beklenen telefonda 120Hz ekran yenileme hızı bulunacak. Ekran deliği içinde 16 Megapiksellik ön kamerayı yerleştirmesi beklenen OnePlus'ın CE 3 Lite modelinde Snapdragon 695 işlemcisini tercih etmesi bekleniyor.
Arka tarafta ise 108 Megapiksel kameraya 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 2 Megapiksellik makro lens eşlik edecek.
8 ve 12 GB RAM seçeneklerinin yanında 128 GB ve 256 GB depolama alanları da sunulacak.
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