OnePlus Nord CE 3 Lite özellikleri sızdırıldı

Uygun fiyatlı olması beklenen OnePlus Nord CE 3 Lite için özelliklerin de belli olduğu yeni sızıntı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:11
OnePlus Nord CE 3 Lite özellikleri sızdırıldı
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Türkiye'de aktif bir şekilde kullanılan markalardan biri olan OnePlus'ın yolda olna telefonu Nord CE 3 Lite için yeni sızıntılar yapıldı. Telefonun teknik özellikleri ve tanıtım tarihi gibi detayları belli oldu.

ONEPLUS NORD CE 3 LITE NASIL OLACAK?

Akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanan OnePlus, Nord CE 3 Lite, Nord CE 3 ve Nord 3 için 4 Nisan tarihini seçmiş görünüyor. Bu sefer ki sızıntıyı yapan Max Jambor, şirketin telefonlarını nisan ayının ilk günlerinde tanıtacağını söylüyor. 

Nord CE 3 Lite modelinin ise sızdırılan özellikleri arasında şunlar var: 

6.7 inç boyutlarında FHD Plus çözünürlükte IPS LCD ekrana sahip olması beklenen telefonda 120Hz ekran yenileme hızı bulunacak. Ekran deliği içinde 16 Megapiksellik ön kamerayı yerleştirmesi beklenen OnePlus'ın CE 3 Lite modelinde Snapdragon 695 işlemcisini tercih etmesi bekleniyor. 

Arka tarafta ise 108 Megapiksel kameraya 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 2 Megapiksellik makro lens eşlik edecek. 

8 ve 12 GB RAM seçeneklerinin yanında 128 GB ve 256 GB depolama alanları da sunulacak.


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